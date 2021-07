Wimbledon-finalist Berrettini en Gauff missen Spelen in Tokio

Matteo Berrettini moet het olympische toernooi in Tokio laten schieten. De nummer acht van de wereld kampt met een dijbeenblessure en zal de komende weken niet in actie komen.

De 25-jarige Italiaan stond eerder deze maand in de finale van Wimbledon. Hij verloor van Novak Djokovic en had zijn dijbeen toen al flink in laten pakken.

"Ik ben ontzettende teleurgesteld dat ik me moet afmelden voor de Olympische Spelen", schrijft hij op Instagram. "Het is een enorme klap, want voor mij is uitkomen voor Italië de grootste eer die er is."

Ook Coco Gauff reist niet naar Tokio. Het 17-jarige Amerikaanse supertalent, 25ste op de wereldranglijst, heeft corona opgelopen. "Ik ben zo teleurgesteld", laat ze via Twitter weten.

"Het is altijd een droom van me geweest om de VS te vertegenwoordigen op de Spelen. Hopelijk krijg ik in de toekomst nog meer kansen die droom waar te maken."

Veel toppers ontbreken in Tokio

Berrettini en Gauff zijn niet de enige topspelers die zich hebben afgemeld voor de Spelen. Eerder lieten onder anderen Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams en Simona Halep weten niet te spelen in Tokio.

Ook Djokovic twijfelde na de Wimbledon-finale aan zijn deelname aan het olympisch tennistoernooi, maar hij liet afgelopen donderdag weten toch af te reizen naar de Spelen. Daardoor maakt hij nog altijd kans op een 'Golden Slam', het winnen van de vier grandslams en het olympische toernooi. De Australian Open, Roland Garros en Wimbledon won hij al.

Alleen de Duitse Steffi Graf lukte het in 1988 om in één kalenderjaar alle grandslams en de Spelen winnend af te sluiten.