Tour meer dan geslaagd voor Jumbo-Visma: 'Misschien nog beter dan vorig jaar'

Jonas Vingegaard begon de Tour als knecht en eindigde als tweede achter Tadej Pogacar en voor Richard Carapaz. - ANP

Zaterdag was het al mooie dag voor de ploeg van Mike Teunissen met de winst van Wout van Aert in de tijdrit en de vrijwel zekere tweede plek in het algemeen klassement voor Jonas Vingegaard. Zondag kwam daar nog eens de sprintzege bij van opnieuw Van Aert op de Champs-Élysées. "Dit is prima in stijl afsluiten." Teunissen trekt bij Jumbo-Visma normaal gesproken de sprints aan voor Dylan Groenewegen, maar had deze Tour een "ander takenpakket" als helper van kopman Primoz Roglic. Op de slotdag mochten hij en Van Aert echter hun eigen plan trekken. "We mochten het proberen met z'n tweeën. We moesten improviseren, maar dat is een van mijn sterke punten en het is wel aardig gelukt."

Teunissen na sprintzege Van Aert in Parijs: 'Dit is prima in stijl afsluiten' - NOS

Wat heet. Teunissen en Van Aert wisten als duo de imposante sprinttrein van Mark Cavendish af te troeven. "We kwamen goed uit die laatste bochten. Dat was perfect. Wout is zo goed en een lange sprint kan hij ook wel aan. Hij is een verdiende winnaar." Met vier etappezeges en de tweede plaats voor Vingegaard eindigde de Tour met een lach voor Jumbo-Visma. En dat terwijl de ploeg al snel vier renners, onder wie Roglic, zag uitvallen. "Die eerste dagen waren wel dramatisch. Daar spreekt nu niemand meer over", weet Teunissen. "Vorig jaar was een goede Tour, maar de kers op de taart ontbrak. Dit jaar is het misschien nog wel beter. We worden tweede en winnen vier ritten. We kleuren de koers en dat met een halve ploeg."

Alleskunner Van Aert: 'Petje af voor Teunissen' Dat de ploeg zich wist op te richten na de dramatische eerste etappe in Bretagne (Opi en Omi) en het uitvallen van de uitgesproken kopman was voor een groot deel te danken aan een man. Maar dan wel een, die uitblinkt in bijna alle disciplines van de koers. Wout van Aert won de meest prestigieuze bergrit deze Tour de France, met niet een maar twee beklimmingen van de Mont Ventoux. Zaterdag won hij - twee jaar na de tijdrit in Pau, waar een ondeugdelijk hekwerk zijn been openreet - alsnog een prestigieuze tijdrit in de Tour. En op de slotdag won hij de meest prestigieuze sprint van de Ronde. In de tussentijd viel hij ook nog vrolijk aan met Mathieu van der Poel en streed met zijn rivaal om het geel, hielp hij Sepp Kuss aan een ritzege en hield hij Jonas Vingegaard uit de wind en in de top van het klassement.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel samen in de aanval in de zevende etappe naar Le Creusot. - AFP

En dan te bedenken dat Van Aert niet eens fit aan de start stond van de Tour in Bretagne. De Belgisch kampioen kampte namelijk met een trainingsachterstand na een acute blindedarmontsteking begin mei. "Deze Tour was fantastisch", zei Van Aert na zijn sprintzege in Parijs. "Het een achtbaan, maar om met zo'n weekend te eindigen is boven verwachting. Dankzij mijn ongelooflijke team (Jumbo-Visma beëindigde de Tour met vier renners, red.) en vooral Mike Teunissen zat ik op de perfecte positie. Petje af."

Van Aert dankt Teunissen na sensationele zege: 'Moet wel vlucht naar Tokio halen' - NOS