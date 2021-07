Cartoonist Kurt Westergaard overleden

De Deense cartoonist Kurt Westergaard is overleden. Hij werd wereldberoemd met een cartoon van de profeet Mohammed met een tulband waar een bom in zat. Die cartoon maakte hij in 2005. Vanwege zware bedreigingen uit radicaal-islamitische hoek moest hij sindsdien worden beveiligd.

Westergaard werkte tussen 1983 en 2010 voor Jyllands-Posten. De Mohammed-cartoon werd gepubliceerd nadat de krant aan twaalf tekenaars de opdracht had gegeven een cartoon over de profeet Mohammed te maken.

Later zei Westergaard dat hij nooit de profeet had afgebeeld. Volgens Westergaard was de belangrijkste boodschap van zijn cartoon dat religie soms wordt gebruikt als inspiratie voor terrorisme. Hij zei in een interview met de Deense publieke omroep ook dat "zekere elementen in de moslimwereld wilden dat het Mohammed was".

De cartoon leidde destijds tot een golf van woede onder moslims wereldwijd. Hij werd regelmatig met de dood bedreigd. Westergaard stond op de dodenlijst van terreurgroep al-Qaida en werd continu bewaakt.

In 2015 trok een schrijversclub zich terug uit een bijeenkomst in Amsterdam over vrijheid van meningsuiting omdat de Deen daar de hoofdgast was.

De Deense inlichtingendienst onthulde in 2008 dat drie mannen moordplannen hadden gemaakt. In 2010 werd Westergaard in zijn huis aangevallen. Een Somaliër drong zijn huis binnen met een bijl. Hij wist zich op te sluiten in de beveiligde badkamer en overleefde de aanslag. De dader kreeg tien jaar celstraf.

Westergaard was al enige tijd ziek, melden diverse media. Hij werd 86 jaar en laat een vrouw en vijf kinderen achter. "Na een lang ziekbed viel hij rustig in slaap", schrijft de krant waar hij jarenlang voor werkte.