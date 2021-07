Verstappen maakt het goed, maar kookt van woede: 'Respectloos, onsportief gedrag'

De verhoudingen tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton staan op scherp. De Nederlander heeft geen goed woord over voor de zevenvoudig wereldkampioen, die hem tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië van de baan tikte.

En dan gaat het nog niet eens over het gedrag van Hamilton toen hij uiteindelijk de race won. "Het kijken naar de vieringen na de race terwijl je nog in het ziekenhuis ligt, is respectloos en onsportief gedrag", is Verstappen duidelijk via zijn sociale media.

Zelf moest de leider in het WK-klassement de strijd in de eerste ronde al staken, nadat hij uit de bocht was gevlogen en hard in een bandenstapel was geklapt.

Volgende week GP van Hongarije

"Ik ben blij dat het goed met me gaat. Het had nogal een impact op 51G", doelt hij op de enorme krachten die daarbij loskwamen. Verstappen nam zelf in eerste instantie de grootste zorgen al weg, door zelf uit zijn auto te klimmen. Hij doet geen melding van verdere gevolgen en wekt de indruk de volgende race in Hongarije weer te rijden.

"Ik ben uiteraard erg teleurgesteld om op deze manier eruit gehaald te worden. De gegeven straf helpt ons op geen enkele manier en doet geen recht aan de gevaarlijke manoeuvre die Lewis op het circuit maakte, maar we gaan verder."