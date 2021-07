'Nederlander die op Mallorca werd mishandeld overleden'

Een 27-jarige Nederlander die woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op Mallorca is aan zijn verwondingen overleden, melden media op Mallorca. Het slachtoffer lag in kritieke toestand in het ziekenhuis, met hersenschade.

Hij maakte deel uit van een groep van vijf vrienden die rond 02.30 uur 's nachts uit het niets werden aangevallen door een groep van negen Nederlanders in Playa de Palma. Drie van de slachtoffers hielden lichte verwondingen over aan de confrontatie, een vierde raakte bewusteloos en de laatste belandde dus in het ziekenhuis. Hij werd terwijl hij op de grond lag nog tegen zijn hoofd geschopt.

De daders zouden volgens de politie al urenlang opstootjes hebben veroorzaakt. Op het laatst werden ze een nachtclub uit gezet. Omdat er op de plek van de mishandeling camera's hingen, heeft de politie alle negen verdachten kunnen identificeren. Ze zijn tussen de 18 en 20 jaar oud. Acht verdachten wisten naar Nederland te vertrekken voordat de politie hen kon arresteren. Daarom zit er nu alleen een verdachte van 18 vast. Hij bleef op het eiland om de sleutels van hun huurhuis in te leveren.

Tegen de anderen is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. De Spaanse politie heeft de Nederlandse politie verzocht de acht nu op te pakken.