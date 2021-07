Van Aert houdt Cavendish van record in Parijs, soevereine Pogacar wint Tour

Alleskunner Van Aert verslaat Philipsen en Cavendish op de Champs-Élysées - NOS

Het verhaal was al zo goed als geschreven. Op de Champs-Élysées moest Mark Cavendish, in de Tour van zijn glorieuze comeback, het recordaantal zeges dat hij deelde met Eddy Merckx alleen in handen krijgen. Maar dat was buiten Wout van Aert gerekend. De veelzijdige Belg, die ook al de bergrit met twee beklimmingen van de Mont Ventoux en de laatste tijdrit van zaterdag op zijn naam schreef, was de Britse sprinter te snel af. Jasper Philipsen was de eerste achtervolger, maar strandde op de streep. Tadej Pogacar kwam met een grote lach over de streep en viel in de armen van zijn ploeggenoten. De 22-jarige Sloveen wint voor de tweede keer in zijn jonge carrière de Tour de France.

Pogacar signeert shirt Poels en toont nummer Roglic De slotrit van 108,4 kilometer van de Parijse voorstad Chatou naar de Champs-Élysées begon zoals gebruikelijk met de nodige jolijt, champagne en kiekjes voor het fotoalbum. Zo liet Wout Poels op de laatste dag dat hij de bolletjestrui om de schouders had zijn shirt signeren door de eigenlijke eigenaar, Tadej Pogacar. Pogacar zelf maakte een mooi gebaar met zijn Sloveense landgenoten Matej Mohoric en Luka Mezgec, door het rugnummer 11 uit de zak te halen en te tonen aan de camera. Dat nummer behoorde toe aan Primoz Roglic, die na een zware valpartij in de eerste week de Tour moest verlaten.

Wout Poels laat zijn laatste bolletjestrui deze Tour signeren door de rechtmatige eigenaar Tadej Pogacar. - AFP

Het uitvallen van Roglic was de grootste van een reeks aan teleurstellingen voor Jumbo-Visma deze Tour. Maar dankzij Jonas Vingegaard (tweede in het eindklassement), Sepp Kuss (een ritzege) en vooral Van Aert eindigde de Tour toch in een groot succes. De derde ritzege van Van Aert kwam tot stand nadat twee keer een groep van drie de aanval had gezocht. Harry Sweeny, Stefan Bissegger en etappewinnaar Patrick Konrad hielden het een paar rondjes vol, maar werden op ruim 30 kilometer van de streep in de kraag gegrepen. Dat was het sein voor Ide Schelling, een van de smaakmakers van de eerste week, om het ruime sop te kiezen. Met Michael Valgren en Brent Van Moer had hij twee echte hardrijders met zich mee, maar meer dan een seconde of twintig kreeg het trio niet.

Teunissen 'slingert Van Aert Champs-Élysées op' In de laatste van acht rondes werden Schelling, Valgren en Van Moer echter als amateurs voorbijgereden door het peloton, met oud-Tourwinnaar Geraint Thomas op kop. Het plannetje van Ineos kwam niet uit de verf, want achter de rug van Thomas zaten de mannen van Cavendish al klaar. Na de laatste bocht was het echter niet Michael Mørkøv, maar Mike Teunissen die op kop van het peloton sleurde met Wout van Aert in zijn wiel. Daarmee maakte de Limburger zijn woorden van vrijdagavond, na de etappe waarin hij zelf als derde eindigde, waar. "Nog even Wout de Champs-Élysées opslingeren", zei Teunissen destijds. De Belgische alleskunner maakte het vervolgens even vakkundig als indrukwekkend af. Landgenoot Jasper Philipsen werd tweede, Cavendish moest genoegen nemen met de derde plaats.

Je zou denken dat de Champs-Élysées sinds mensenheugenis het slotstuk van de Tour de France is, maar niets is minder waar. In 1975 kreeg de organisatie voor het eerst toestemming om in hartje Parijs te eindigen, met de Belg Walter Godefroot als eerste winnaar. Zegevieren op de Champs-Élysées na drie slopende weken Tour is niet makkelijk. Sterker, slechts zes renners slaagden erin vaker dan een keer te winnen in de Tour: Bernard Hinault (1979 en 1982), Dzjamolidine Abdoesjaparov (1993 en 1995), Robbie McEwen (1999 en 2002), Marcel Kittel (2013 en 2014) en André Greipel (2015 en 2016) waren twee keer de beste. De absolute specialist is Mark Cavendish met vier zeges (2009-2012).