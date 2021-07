Hamilton houdt na lichte straf voor crash Verstappen net genoeg over voor zege

Lang leek de ontketende Leclerc op weg naar de eerste zege van Ferrari in bijna twee jaar. De Monegask was uitstekend gestart en glipte na de botsing tussen Verstappen en Hamilton naar de eerste plaats. Toen de race na een korte onderbreking werd hervat, bleek Leclerc nog een stuk moeilijker te vangen dan verwacht.

Lewis Hamilton is Max Verstappen tot op acht punten genaderd in het WK-klassement. De Brit zegevierde voor eigen publiek tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, nadat hij in de eerste ronde Verstappen van de baan had getikt.

De motor haperde, de banden werden flink op de proef gesteld op het bloedhete asfalt, maar geholpen door de tijdstraf van Hamilton hield de Ferrari het verrassend lang vol op de eerste plaats.

Nadat Valtteri Bottas op verzoek van Mercedes vrij baan had gemaakt voor zijn ploeggenoot Hamilton, bracht de Brit het publiek op Silverstone alsnog in extase met een indrukwekkende eindsprint. Lando Norris reed ook een thuiswedstrijd, maar de jongeling zag zijn podiumkansen in rook opgaan na een slechte pitstop.

Verstappen krijgt toch hulp van Pérez

Sergio Pérez bewees Verstappen in de slotronde nog een goede dienst door Hamilton de snelste raceronde en dus een extra punt te ontfutselen. Omdat de ploeggenoot van Verstappen niet bij de toptien eindigde, werd dat bonuspunt tijdens deze race niet vergeven.

Grote vraag is of het na onderzoek in het ziekenhuis verantwoord wordt bevonden dat Verstappen over een week zijn eerste plaats kan verdedigen tijdens de Grand Prix van Hongarije.