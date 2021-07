Koe die door de Maas werd meegesleurd weer thuis: 'Ze wordt nooit geslacht'

De koe die tientallen kilometers door de Maas was meegevoerd maakt het goed. Dat laat eigenaar Har Smeets aan 1Limburg weten. De veehouder is nog meer dan tien andere koeien kwijt.

Het dier uit Echt, in het midden van Limburg, werd gisteren gered in de plaats Escharen bij Nijmegen. De koe heeft zo'n honderd kilometer afgelegd, al is het onbekend of het dier volledig door het water was meegevoerd of dat er ook stukken waren waarop-ie met de poten de grond heeft geraakt.

Inmiddels is de koe weer thuis en maakt ze het volgens Smeets meer dan goed. "Ze ligt in het stro te rusten en ze heeft wat gegeten. Een dierenarts heeft haar ter plaatse ook onderzocht, maar het was allemaal in orde", vertelt hij. "Ongelooflijk dat zo'n dier zo lang kan zwemmen of blijven drijven en dan nog de kracht heeft om op de wal te komen."

Volgens Smeets hoeft niemand bang te zijn dat de koe in de toekomst zal eindigen in een slachterij. "Ze gaat weer terug naar de wei en ze mag daar de rest van haar leven rondlopen."

Meer koeien kwijt

De veehouder heeft een kudde van zo'n dertig koeien, die verspreid staan in weilanden langs de Maas. Vrijdag kwam een aantal dieren door de hoge waterstand in de rivier terecht. Smeets zegt vanaf maandag bezig te zijn geweest maatregelen te nemen om ze in veiligheid te brengen voor het hoogwater. Zo'n twintig koeien heeft hij op het droge kunnen houden. De rest is nog zoek of moet hij nog vangen.

De koeien die in de Maas zijn beland, komen op diverse plaatsen op de kant. Vanochtend heeft Smeets enkele koeien gevangen in Reuver. "We hebben een kraal gemaakt waar we ze in proberen te jagen. Dat gaat nog niet zo makkelijk. Hierna gaan we naar Buggenum en ik hoor net dat er in Rijkel ook één staat."

Een koe die naar Grubbenvorst is gedreven, heeft het niet overleefd. "De brandweer heeft haar uit het water gehaald", zegt Smeets. Toen leefde het dier nog, het is pas later overleden." Het is vooralsnog de enige koe van Smeets die het hoogwater fataal is geworden.

Opgejaagd

Smeets weet niet precies hoe de dieren in het water zijn geëindigd, maar hij sluit niet uit dat mensen die de dieren hebben willen helpen een rol hebben gespeeld. "De dieren hebben in het gebied waar ze lopen een veilige plek voor het hoge water. Zo stonden er enkele koeien op een eiland in het hoogwater. Daar kunnen ze best tegen. Als je gaat proberen ze te helpen, jaag je ze alleen maar op en gaan ze juist het water in."