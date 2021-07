Schipper negeert stopteken, na achtervolging aangehouden

De politie heeft een 52-jarige man uit Zuid-Beijerland aangehouden na een achtervolging op de Nieuwe Maas in Rotterdam. Tijdens die achtervolging kwam hij bijna in aanvaring met een waterscooter van de politie.

De man, die voer in een zogeheten powerboat, had even daarvoor een stopteken gekregen. De politie voert daar regelmatig controles uit. De schipper gaf daar geen gehoor aan en voer hard weg. Daarbij haalde hij "op hoge snelheid verschillende manoeuvres uit", zegt de politie.

Zijn vaargedrag wordt nu onderzocht. De politie roept getuigen op zich te melden. Het voorval gebeurde in de buurt van de 'Costa del Nieuwe Maas', een strandje waarlangs ook mensen aan het zwemmen waren. De politie hoopt dat daar mensen waren die iets hebben gezien.