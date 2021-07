Verstappen ongedeerd na crash op Silverstone, wel naar ziekenhuis voor CT-scan

Max Verstappen is in de eerste ronde van de GP van Engeland zwaar gecrasht. De leider in de WK-stand stapte desondanks op eigen kracht uit zijn auto, waarna zijn toestand verder werd onderzocht.

"Het was natuurlijk een flinke klap, maar het ziet er goed uit", liet zijn vader Jos Verstappen weten aan Ziggo Sport. "Hij voelt zich een beetje licht in zijn hoofd, hij is nu ook naar het ziekenhuis voor een CT-scan. En hij heeft een beetje pijn in zijn schouder."

Verstappen begon tijdens de Grand Prix van Engeland op poleposition, maar was vanaf de eerste bocht in een hevig gevecht verwikkeld met zijn naaste belager Lewis Hamilton. Na al een paar vergeefse inhaalmanoeuvres van de Brit klapten de twee bij een volgende poging van Hamilton aan de binnenkant op elkaar.

Verstappen vloog na het contact vol uit de bocht en klapte hard in de bandenstapel. De race werd vanwege de rotzooi op de baan na drie rondes tijdelijk stilgelegd.

Tien seconden straf voor Hamilton

Verstappens team Red Bull Racing reageerde woedend op de actie van Hamilton, die een straf van tien seconden heeft gekregen. Teambaas Christian Horner liet weten vooral opgelucht te zijn dat Verstappen na de zware klap zelf naar het medisch centrum kon lopen.