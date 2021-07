Doden bij aardverschuivingen door moesson in India

Bij aardverschuivingen in de Indiase miljoenenstad Mumbai zijn zeker 30 mensen omgekomen. De aardverschuivingen werden veroorzaakt door hevige moessonregens. De verwachting is dat die nog een paar dagen aanhouden. Mogelijk moeten mensen in gevarenzones worden geëvacueerd.

Op een plek kwamen zeventien mensen om het leven en raakten er twee gewond toen een muur instortte en op woningen in een sloppenwijk terechtkwam.

In andere delen van de stad vielen nog eens zeker dertien doden doordat hun onderkomens instortten of op andere bouwsels terechtkwamen. De meeste slachtoffers vielen in sloppenwijken.

Regen noodzaak, maar ook last

Reddingswerkers zijn nog op zoek naar vermisten, die vermoedelijk onder de puinhopen liggen. Ze graven met hun handen in de modder.

Delen van de stad, het financiële centrum van India, hebben te kampen met wateroverlast. Ook is het treinverkeer ontregeld.

In het moessonseizoen, van juni tot en met september, storten elk jaar gebouwen in door aardverschuivingen. Vaak zijn dat oudere gebouwen of illegale bouwsels op zwakke fundamenten. De regen is cruciaal voor de oogst, maar veroorzaakt vaak veel schade.