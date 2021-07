Ziekenhuisbezetting loopt licht op, 10.247 positieve tests

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 10.052 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 79 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Dat is ook te zien in de ziekenhuisbezetting: het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt, minus patiënten die zijn ontslagen of overleden. Een week geleden lagen er 206 mensen in het ziekenhuis, nu 311.

Tegelijkertijd is de ziekenhuisbezetting nog veel lager dan in de afgelopen maanden. Iets meer dan twee maanden geleden lagen er nog ruim 700 mensen in het ziekenhuis. Toen was de trend echter neerwaarts, terwijl er nu vooralsnog meer mensen de ziekenhuizen binnenkomen dan verlaten.