Herlings mist vervolg MXGP in Oss na bizar incident tijdens eerste manche

Jeffrey Herlings heeft de eerste manche van de MXGP van Nederland op zijn naam geschreven, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd in Oss.

De zege van Herlings, die vanaf pole was gestart, kwam tot stand met een pijnlijke schouder. In het begin van de manche landde de Italiaan Ivo Monticelli namelijk met zijn voorwiel vol op Herlings.

Na afloop bleek hij daardoor een scheur in zijn schouderblad te hebben opgelopen. Herlings ontbreekt daardoor later op de dag in de tweede manche.

Bekijk hieronder het incident met Herlings en Monticelli.