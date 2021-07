Van den Hoogenband: 'Olympiërs krijgen balkonscène bij veroveren medaille'

Daarom heeft hij wat bedacht om de medaillewinnaars toch in het zonnetje te zetten: een balkonscène. "De sporter gaat de medaille die hij of zij heeft gewonnen dan toevoegen", doelt de voormalig zwemmer op het doek dat bevestigd is op het balkon van het gebouw waar de Nederlandse olympiërs verblijven en waarop de medaillespiegel wordt bijgehouden.

"Ik weet als geen ander dat er achter een sporter een hele keten aan vrienden, familie, coaches en collega's staat en er is niks zo mooi om het met hun te delen als je dan op de Spelen staat", zegt chef de mission Pieter van den Hoogenband. Hij noemt het 'verdrietig' dat er geen publiek op de tribunes zit in Tokio.

Er worden veel medailles verwacht van de Nederlandse olympische ploeg in Tokio, maar de sporters kunnen hun prestatie dit keer niet ter plekke vieren met familie, vrienden en fans. Vanwege de coronapandemie en de geldende regels in Japan is daar, zoals bekend, een stokje voor gestoken.

Van den Hoogenband wil overigens geen uitlatingen doen over het verwachte aantal medailles in Tokio. "Niks is zo vervelend als de chef de mission die gaat oreren over een aantal medailles, maar we staan er absoluut goed voor en hebben er enorm veel zin in. De Nederlandse ploeg is er klaar voor en hopelijk gaat dat resulteren in een aantal mooie prestaties."

Reikhalzend uitkijken naar de sporters

Langzaam druppelen de Oranje-sporters nu Japan binnen, waar vrijdag de olympische vlam wordt ontstoken. Van den Hoogenband kan niet wachten totdat de Nederlandse ploeg compleet is in Tokio. "Ik kijk er reikhalzend naar uit om de sporters welkom te heten. In het dorp hier hebben ze wat meer bewegingsvrijheid."

De sporters die al wel gearriveerd zijn, hebben een lange reis achter de rug, met vooral veel papierwerk. "Als je dat allemaal achter de rug hebt, moet je nog wachten op je speekseltest en vooral dat wachten is vervelend. Sporters zijn namelijk gewend om efficiënt met hun tijd en energie om te gaan", aldus Van den Hoogenband. "Daar moet ik ze echt een compliment voor geven, hoe ze zich erdoorheen slaan."