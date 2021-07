Van miljoenen aan donaties tot kerkbankjes schrobben: massaal hulp voor Limburg

Straks meer over de hulpacties, eerst een overzicht van die verbroedering in beeld:

De gevolgen van de overstromingen en het hoge waterpeil in Limburg zijn groot, maar de watersnood lijkt ook verbroedering met zich mee te brengen. Duizenden mensen helpen elkaar op sociale media. Of het nou gaat om een kopje koffie, slaapplekken of opvang voor huisdieren: mensen willen iets voor elkaar doen.

Frigge, die met haar stichting Paard in Nood altijd afhankelijk is van vrijwilligers, wilde een schakel zijn tussen de mensen die hulp aanboden en mensen die hulp nodig hadden. En dat lukte. De groep heeft inmiddels meer dan 25.000 leden en verwerkt elke dag talloze berichten. Er zijn volgens Frigge inmiddels zo veel mensen geholpen, dat ze het topic 'succesverhalen' heeft aangemaakt. "Dat topic is echt een positief iets tussen al het leed. Er zijn mensen die dieren hebben gered, mensen die onderdak succesvol hebben aangeboden, zo veel fijne verhalen."

Petra Frigge uit Heerlen besloot drie dagen geleden een Facebookgroep aan te maken voor hulpbehoevenden en vrijwilligers. "Ik zat 's nachts een beetje te scrollen op mijn telefoon en zag toen een filmpje van een huilende vrouw uit Heerlen die alles was kwijtgeraakt", zegt ze tegen de NOS. "Dat vond ik zo erg. Ik besefte dat ze niet het enige slachtoffer is en besloot een groep op Facebook te starten."

Het is zo oneerlijk, maar het is ook mooi welke verbroedering het oplevert.

De afgelopen twee dagen werd er in de Facebookgroep veel hulp gevraagd bij evacuaties van mensen en dieren. Nu is de vraag veranderd in spullen en hulp bij poetsen en opruimen. Daarom zijn ze nu een voedsel- en spulleninzameling begonnen.

Maar inmiddels merkt ze dat de hulp ook van buiten Limburg komt. "Er zijn mensen uit Friesland die mij een berichtje sturen dat ze spullen hebben ingezameld. Een gepensioneerd 'handig' stel uit Amsterdam dat wil komen helpen. Een familie die hun vakantiewoning in Zeeland aanbiedt, zodat mensen er even tussenuit kunnen na deze dagen. Zelfs een 12-jarig meisje dat een oproep doet. Uit alle uithoeken en generaties komen mensen bij elkaar om te helpen."

Ook Suzanne van den Heuvel-Reinartz ziet dat. Zij zette de Facebookgroep Limburg Helpt op, een groep die aan het begin van de middag zo'n 2000 leden telde. "Ik denk dat Limburgers altijd al heel krachtig zijn in het helpen van elkaar. Iedereen wil een steentje bijdragen, hoe groot of klein dat steentje ook is."

Frigge is blij dat ze iets kan betekenen, maar het voelt allemaal nog onwerkelijk, zegt ze. "Ik heb vannacht nog nachtmerries gehad over de wateroverlast. Ik ken zo veel mensen die dingen zijn verloren. Mensen die net de coronatijd zijn doorgekomen, dan eindelijk de deuren weer kunnen openen en nu alles kwijt zijn. Het is zo oneerlijk, maar het is ook zo mooi welke verbroedering het oplevert."

Het is nog niet eens het einde van het weekend en we hebben al 3,7 miljoen euro opgehaald.

Er zijn niet alleen particuliere initiatieven. Afgelopen vrijdag heeft het Nationaal Rampenfonds Giro 777 opengesteld voor mensen die geld willen geven voor de getroffenen van de watersnood. Aan het begin van de middag ging de teller richting de 4 miljoen euro.

"We zijn vrijdag begonnen, het is nog niet eens het einde van het weekend en we hebben al 3,7 miljoen euro opgehaald", zegt Lodewijk van der Kroft van het Nationaal Rampenfonds. "Als we al verwachtingen hadden, zijn die nu ruimschoots overtroffen."

Meer dan 60.000 mensen hebben inmiddels geld gedoneerd. "Al die tienduizenden mensen hebben de moeite gedaan om geld over te maken. Je ziet daarom echt wel dat deze gebeurtenis mensen aan het hart gaat." Het vaakst komen bedragen binnen van 10, 20 of 25 euro, zegt Van der Kroft. "Vrij grote bedragen dus."

'Geweldig bedrag'

Komende week kijkt het Nationaal Rampenfonds wanneer de actie wordt stopgezet. Het meeste budget zal richting burgerinitiatieven of maatschappelijke organisaties gaan, niet richting de schade. "De schade valt onder het Rijk en de verzekeraars. Het grootste risico wat we lopen is dat er torenhoge verwachtingen zijn wat we met dit bedrag kunnen doen. 3,7 miljoen euro is een geweldig bedrag, maar de schade loopt al in de miljarden."

Frigge is in ieder geval blij met alle beetjes, zegt ze. "Ik kan nu wel wat coördinatie gebruiken. Er zijn honderden zakken met kleding en spullen ingezameld, maar ik heb geen idee waar ik die naartoe moet brengen. Dus als een overkoepelende organisatie verder kan helpen, is de cirkel helemaal rond."