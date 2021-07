'Best wel obsessieve' Bouwmeester wil vruchten plukken van uren op olympisch water

"Ik ben denk ik wel obsessief." Zeilster Marit Bouwmeester - goed voor een zilveren olympische medaille in 2012 en goud in 2016 - zegt het met een glimlach. Ze kan best leven met de opmerking dat haar voorbereiding op de Spelen het predicaat maniakaal krijgt.

Ze gaat op voor haar derde deelname aan het mondiale evenement en is als een van de eerste zeilers al in Japan neergestreken om te trainen. Ook in de jaren voorafgaand aan de Spelen in Tokio was Bouwmeester regelmatig op het Japanse water te bewonderen, om tot achter de komma alle details in zich op te nemen. "Alle zes de racebanen en alle 360 graden aan wind zitten in mijn hoofd."

Bouwmeester was al in de haven van Enoshima - waar de zeilers in actie komen - te vinden vlak na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, waar ze goud veroverde in de Laser Radiaal-klasse. Ze ging niet op vakantie, maar zocht meteen de olympische lokatie op om te trainen en een wedstrijd te zeilen.

Voorsprong op concurrentie

"Toen hebben we meteen gezegd: hier willen we meer zijn", aldus bondscoach Jaap Zielhuis. Aldus geschiedde. "In 2017, 2018 en 2019 hebben we hier heel veel getraind." Bouwmeester offerde er zelfs voorbereidingen op een EK en WK voor op.

Al die trainingsuren geven de zeilster nu een voorsprong op de concurrentie, zeker gezien het feit dat vanwege de coronapandemie de laatste jaren niemand mocht trainen in Enoshima, de haven ging op slot.

"Ik ben super dankbaar dat ik al die dagen heb gedocumenteerd, het heb ervaren, en video's heb gemaakt", aldus een optimaal voorbereide Bouwmeester. "Daar hoop ik nu de vruchten van te plukken."