Interval tussen prikken korter, maar geplande afspraken niet vervroegd

Afgelopen vrijdag maakte demissionair minister De Jonge al bekend dat het interval korter zou kunnen: voor het vaccin van Pfizer 21 dagen en voor dat van Moderna 28. Hoe dat in de praktijk er uit zou gaan zien, was nog onduidelijk. De GGD heeft nu dus besloten 28 dagen aan te houden, omdat dit het minimale toegestane interval is voor het Moderna-vaccin en bij het inplannen van vaccinaties geen onderscheid kan worden gemaakt tussen Pfizer en Moderna.

Mensen kunnen voor de eerste prik wel zonder afspraak binnenlopen bij de GGD in Amsterdam. "Dat is nieuw beleid en dat doen we om zo veel mogelijk mensen over te halen zich te laten vaccineren. Maar voor een tweede prik kan dit dus niet." Niet bij elke GGD is dit nieuw beleid: per regio wordt besloten of de eerste prik zonder afspraak kan.

Sinds afgelopen vrijdag is het voor mensen die de eerste prik van AstraZeneca hebben gekregen ook mogelijk om de tweede prik met het vaccin van Pfizer te krijgen. Al 9000 mensen hebben daarvoor gekozen.