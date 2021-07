GGD: niet de bedoeling dat mensen zonder afspraak tweede prik gaan halen

"Als mensen zonder een afspraak een tweede prik hebben kunnen halen, is dat echt tegen de instructie. Dat mag echt niet", zegt de woordvoerder. Gisteren en vandaag verschenen op sociale media berichten van mensen die zeiden dat ze dat hadden gedaan.

Meerdere mensen hebben dit weekend zonder afspraak een tweede prik gehaald bij een vaccinatielocatie in Amsterdam. Dat is absoluut niet de bedoeling, zegt een woordvoerder van GGD Amsterdam. Alle vaccinatielocaties in de hoofdstad krijgen opnieuw de oude werkinstructies doorgestuurd om misverstanden hierover te voorkomen.

Mensen kunnen voor de eerste prik wel zonder afspraak binnenlopen. "Dat is nieuw beleid en dat doen we om zo veel mogelijk mensen over te halen zich te laten vaccineren. Maar voor een tweede prik kan dit dus niet."

Waarschijnlijk is verwarring ontstaan door een uitspraak van demissionair minister Hugo de Jonge van vrijdag. Vanaf maandag 19 juli wordt het interval tussen de twee prikken met de vaccins van Pfizer en Moderna kleiner: in plaats van 35 dagen wordt het interval voor Pfizer 21 dagen en voor Moderna 28 dagen.

Of dit alleen voor nieuwe afspraken gaat gelden, of dat mensen hun afspraak voor een tweede prik naar voren kunnen halen wordt nog bekeken. Deze week wordt daar meer over bekend, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR.

Sinds afgelopen vrijdag is het voor mensen die de eerste prik van AstraZeneca hebben gekregen ook mogelijk om de tweede prik met het vaccins van Pfizer te krijgen. Al 9000 mensen hebben daarvoor gekozen.