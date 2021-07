Etappe 21: sprinten op een Sloveense feestdag in Parijs, maar dan anders

Een onderonsje tussen Eddy Merckx en Mark Cavendish voor de start van de negentiende etappe - AFP

Na drie weken, twintig etappes en 3.275 kilometer, wordt de Tour de France vandaag afgesloten met een Sloveense feestdag in Parijs. Tadej Pogacar brengt de gele trui voor de tweede keer op rij naar de Champs Élysées, waar hij ook gehuldigd zal worden als winnaar van het bergklassement én het jongerenklassement. De enige trui die de Sloveense Tourwinnaar niet heeft, hangt om de schouders van Mark Cavendish. De Britse leider in het puntenklassement hoopt zichzelf nogmaals de geschiedenisboeken in te sprinten door zijn 35ste rit in de Ronde van Frankrijk te winnen. Maar eerst: champagne De laatste etappe van de Tour bestaat eigenlijk altijd uit twee hoofdstukken. Om 16.15 uur stappen de renners in Chatou op voor de parade naar Parijs. Pogacar zal een fles champagne opentrekken om zijn tweede Tourzege op rij alvast te vieren.

Etappe 21: sprinten op de Champs-Élysées, maar dan anders - NOS

Vrolijk babbelend en grappen makend trekt het peloton dan richting de Franse hoofdstad, waar de strijd toch nog één keer zal losbarsten. De renners rijden vervolgens acht rondjes over de Champs Élysées. Er zullen genoeg renners zijn die willen aanvallen, in de hoop de traditionele massasprint te voorkomen. Die pogingen lukken echter zelden. De laatste keer dat een renner het peloton voor wist te blijven was in 2005. Toen won Aleksandr Vinokoerov. Normaal gesproken eindigt de laatste rit in een massasprint en dan zit de Tour van 2021 erop. Andere finish Tot zover niets nieuws onder de Franse zon. Maar toch is er dit jaar iets anders: de streep ligt namelijk 300 meter verder dan de renners gewend zijn. De laatste bocht naar rechts vanaf het Place de la Concorde is nu op 700 meter van de finishlijn. Zou dat de plannen van Cavendish misschien nog in de war kunnen schoppen?

Etappe 21 - NOS

De Brit won deze Tour al vier sprints en kwam vorige week met zijn 34ste zege op gelijke hoogte met Eddy Merckx. Als Cavendish in Parijs naar zijn vijfde ritzege kan sprinten, dan is hij de Kannibaal voorbij. Cavendish weet al hoe het voelt om te winnen op de Champs Élysées. Van 2009 tot en met 2012 was hij de sterkste in de koninklijke sprint.

Cavendish weet hoe winnen op de Champs Élysées voelt: vier keer kon hij er al juichen - NOS

"Normaal gaan we ervan uit dat het een sprint wordt, maar het zal me niet in de schoot geworpen worden. Veel teams hebben nog geen etappe gewonnen", keek Cavendish vooruit. De Nederlandse sprinters Cees Bol en Danny van Poppel hopen nog een keer te kunnen stunten in de sprint. En ook Wout van Aert wil Cavendish zijn 35ste zege niet cadeau doen. De Belgische alleskunner, die deze Tour al een tijdrit en een bergetappe won en een keer in de sprint verslagen werd door Cavendish, kijkt ernaar uit om nog een keer te sprinten voor de ritzege. "Ik wil het zeker proberen. De Champs Élysées is zo'n speciale plek voor het wielrennen en de Tour. Elke kans moet je daar proberen te grijpen", zei hij zaterdag na zijn klinkende zege in de tijdrit. "Als ik Cavendish zie rijden, dan wordt het niet gemakkelijk. Maar we kunnen het mooi proberen."

Van Aert trok zaterdag toevallig op met de man wiens record vandaag uit de boeken kan worden gereden. Merckx reed in de auto achter Van Aert toen hij naar de zege in de tijdrit stormde en feliciteerde hem van harte. "Hij was natuurlijk heel positief. Maar Eddy heeft een hoge standaard, dus hij was niet van de kaart geblazen", vertelde Van Aert later over die ontmoeting. Wellicht reageert Merckx vandaag nog een tikkeltje enthousiaster als zijn landgenoot er met zijn derde ritzege voor zorgt dat zijn record blijft staan.

Van Aert beleefde tijdritzege samen met Merckx: 'Hij was niet van de kaart geblazen' - NOS