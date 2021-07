Kroonjuweel Britse autosport maakt furore, maar Norris denkt nog niet aan titels

Hij is de enige coureur die dit seizoen in alle Formule 1-races punten scoorde, stond dit jaar al drie keer op het podium en staat vierde in de WK-stand, net achter Max Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Lando Norris rijdt vandaag zijn thuisrace op Silverstone. De 21-jarige McLaren-coureur is de revelatie van het seizoen.

"In mijn eerste Formule 1-jaren was ik te wisselvallig. Dan ging de kwalificatie bijvoorbeeld goed, maar maakte ik een fout in de grand prix. Of ik reed een geweldige inhaalrace na een mislukte kwalificatie. Nu presteer ik constanter en mis ik weinig kansen. Ik heb eind vorig jaar een knop omgezet en neem de sport nu een stuk serieuzer dan voorheen. Op en naast de baan. Niet dat ik er voorheen met de pet naar gooide, maar ik heb er een schepje bovenop gedaan en flink aan mezelf gesleuteld."

"Het is zakelijker. Minder kletsen, minder lol. Meer tijd met mijn engineers, meer naar grafieken en tabellen kijken om races te analyseren, vaker in de simulator. Als ik het netjes verwoord heb ik mijn arbeidsethos opgekrikt. We zijn uren bezig met details. Wat ging er goed en wat moet beter? Het zijn doorgaans details die klein lijken, maar die een enorm verschil kunnen maken als je ze bij elkaar optelt."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is vanaf 18.00 uur te zien in de lange Touruitzending op NPO 1.

"Het is geen toeval dat ik dit seizoen de enige coureur ben die in alle races WK-punten heb gescoord. Daar hebben we voor gebuffeld. Het is misschien een saai antwoord, maar deze sport draait vooral om hard werken. Ik vind dat ik dit seizoen bijna optimaal heb gepresteerd. Daar ben ik blij mee, maar ik wil meer. F1-coureurs zijn nu eenmaal veeleisend. Ik groei en leer voortdurend en verlang dat ook van mijn team."

"Lewis Hamilton. Ik was als kind al McLaren-fan en kon kiezen: Hamilton of zijn teamgenoot Fernando Alonso. Maar ja, Hamilton was mijn landgenoot, dus die keuze was eenvoudig. Ik was net negen toen Lewis zijn eerste wereldtitel greep. Hij is vijftien jaar ouder en ik keek altijd tegen hem op."

Wie was of is je grote voorbeeld?

"Naarmate ik richting de F1 klom groeide het respect voor zijn prestaties. Het is heel cool om nu tegen Lewis te racen, hoewel ik natuurlijk amper echt met hem kan strijden. Zijn auto is al jaren te goed. Vorig seizoen hebben we even een gevecht gehad. Dat duurde twee bochten, haha. Toch is het genieten dat we samen op de grid staan in onze thuisrace. Dat is een privilege en ik besef heel goed dat de meeste mensen voor Lewis komen. Hij is een van de beste coureurs in de historie."

"Ik ben daar helemaal niet mee bezig en kan me er nog geen voorstelling van maken. Je moet ook mazzel hebben dat je op het goede moment bij het goede team zit. In een Williams of Haas wint zelfs de beste coureur geen grand prix. Ik denk nu niet eens aan één titel. Dat is zinloos. Ik leef nu en niet in de toekomst. Ik focus op dingen waar ik invloed op heb."

Is het je droom of missie Hamiltons zeven wereldtitels ooit te evenaren?

Je bent vaak 'best of the rest' achter de coureurs van Red Bull en Mercedes. Hoe frusterend is het dat de top een maat te groot is?

"Ik moet het accepteren als een feit. Ze zijn te snel en het gat is gigantisch. Natuurlijk is dat moeilijk. Blij zijn met een vijfde plek zit niet in me. Gelapt worden door de leider en een half rondje achter de nummer vier finishen is niet iets waar we enthousiast van worden. Daarom geniet ik van de schaarse momenten. Bijvoorbeeld als ik een van de topteams in de kwalificatie versla. En dat is al een paar keer gelukt."

"Een coureur van Mercedes of Red Bull verslaan op zaterdag geeft een kick, maar ik besef dan ook meteen dat ik in de race die positie bijna niet kan verdedigen. Dan rij ik derde en weet ik: over een paar rondjes vliegen ze er weer voorbij. Dat is lastig te verkroppen. Ik weet dat ik met hen kan duelleren, maar niet met mijn huidige auto. In een Red Bull kan ik Max en Sergio verslaan. In een Mercedes rij ik het tempo van Lewis en Valtteri. Zo moet ik denken."