Drie eenvrouwsfracties in de Kamer: veel te doen, maar eervol werk

Simons zegt dat ze zich "altijd gedragen" voelt door haar kiezers. Maar de Bij1-leider noemt het ook vermoeiend om Kamerlid te zijn, omdat politiek voor haar 24 uur per dag doorgaat. "Dan loop ik in de supermarkt en denk ik: waarom zijn die labels eigenlijk zo slecht leesbaar? Of in de stad denk ik: wat een gek gebouw en waarom staat het eigenlijk leeg?"

Het volk vertegenwoordigen is een drukke baan, maar eervol. Daarover zijn de drie het eens. "We hebben 17 miljoen mensen, van wie er 150 Tweede Kamerlid zijn. Als je daar een van mag zijn...", schetst Van der Plas. "Dat is heel bijzonder."

Ze zijn nieuw in de Haagse politiek en ze doen het ook nog eens alleen: de drie 'eenvrouwsfracties' die sinds maart in de Tweede Kamer zitten. Ruim drie maanden zijn Sylvana Simons (Bij1), Caroline van der Plas (BBB) en Liane den Haan (ex-50Plus) nu aan het werk.

Waar Den Haan senioren belangrijk vindt, richt BBB zich op "alles wat boer en platteland is". En dat is niet alleen de commissie Landbouw, merkt Caroline van der Plas. "Infrastructuur is ook belangrijk, openbaar vervoer en wegen. Alles van Economische Zaken ook, de commissie EU-zaken wat betreft subsidies en zelfs integratie en inburgering raakt het platteland ook."

Den Haan zegt dat ze zich nog wel focust op de ouderen-onderwerpen waarvoor is gekozen, in de praktijk zijn dat vooral sociale zaken, wonen en zorg. Hoewel ze daarmee dus veel onderwerpen niet (of minder intensief) doet, komt het alsnog soms niet uit. "Laatst waren er drie commissiedebatten tegelijk gepland waar ik heen wilde. Tsja, hoe dan?"

Voor Den Haan is het nog iets lastiger, omdat ze geen partij meer achter haar heeft staan. Ruim een maand na de verkiezingen ging ze met ruzie weg bij 50Plus, die daarmee uit de Tweede Kamer verdween . "Heel fijn", noemt Den Haan het om weg te zijn bij de partij die haar naar Den Haag haalde. "Fijn zonder mes in je rug, zonder constant om te hoeven kijken en zonder op eieren te hoeven lopen."

Ook ín de Kamer is veel te doen, zeker als je in je eentje bent. Er zijn vijftien vaste commissies van Kamerleden die verschillende onderwerpen behandelen en dan nog een aantal tijdelijke commissies. Te veel om je mee te bemoeien voor één Kamerlid.

We moeten praten over wat voor land we willen zijn.

Simons benadrukt dat fracties natuurlijk medewerkers hebben ter ondersteuning, maar debatten, vergaderingen en interviews komen toch echt op haar bordje terecht. "We hebben proberen te trechteren naar wat voor ons belangrijk is: gelijkwaardigheid, relatie overheid-burger, mensenrechten."

Veel te doen dus, maar er kan dan ook best wat gelaten worden in de Kamer, vinden ze alle drie. Den Haan en Simons hekelen het feit dat debatten vaak verzanden in details of in allerlei zijpaden eindigen. "We moeten niet de hele tijd ingaan op elke actualiteit, maar juist ruimte maken voor ideologische debatten", schetst de Bij1-leider. "We moeten praten over wat voor land we willen zijn."

'Zoveel voor de bühne'

De Fractie Den Haan-voorvrouw noemt het formatiedebat over het verslag van informateur Tjeenk Willink als voorbeeld. "Dan beginnen partijen over de kinderopvangtoeslagen. Ook heel belangrijk, maar een ander onderwerp dan de formatie." Ze noemt verder voorstellen in de Kamer over het conflict in Gazastrook. "Daar gaan wij toch niet over? Er gebeurt hier zoveel voor de bühne, daar heb ik moeite mee."

Volgens Simons ligt daar een rol voor de nieuwe Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66). "Die mag best wat vaker zeggen: dit is niet het onderwerp van debat vandaag." Sowieso mag het voorzitterschap wel wat strakker worden ingevuld, vindt de Bij1-leider.

Het lijkt volgens haar vaak alsof de Kamer wat vragen mag stellen aan het kabinet, terwijl het andersom moet zijn. "Ze komen toch aan ons verantwoording afleggen?" Daarbij praten bewindspersonen dan ook nog vaak "lekker vaag en wollig", vindt Simons. De voorzitter zou wat haar betreft ministers en staatssecretarissen er vaker op moeten aanspreken of meer ruimte bieden aan Kamerleden om langer door te kunnen vragen.

Deze week kwam Simons in aanvaring met demissionair premier Rutte over een motie die ze had ingediend: