Geen grote incidenten Nederland, wel nieuwe overstromingen Duitsland en Oostenrijk

De lokale autoriteiten in Limburg hebben afgelopen nacht geen grote incidenten gemeld in verband met de watersnood. Maar in delen van Duitsland en Oostenrijk waren er wel zware overstromingen als gevolg van extreme regen. In dit artikel lees je een een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen.

Door zware regenval was er plaatselijk grote wateroverlast in het oosten en zuiden van Duitsland. Zo is deelstaat Beieren zwaar getroffen. In de uiterst zuidoostelijke regio Berchtesgadener Land zijn twee mensen in het rampgebied om het leven gekomen, maar volgens persbureau DPA is nog onduidelijk of dat een direct gevolg was van een overstroming.

In het gebied werden honderden reddingswerkers ingezet; tientallen mensen zijn geëvacueerd. Volgens Duitse media gebeurde dat met name bij de plaatsen Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg en Ramsau. Ook in de regio rondom München zijn meldingen van evacuaties, overstromingen en aardverschuivingen.

Honderd millimeter regen in Saksen

In de deelstaat Saksen waren er zaterdagavond overstromingen nadat er ruim honderd millimeter regen was gevallen in minder dan 24 uur tijd. Ter vergelijking: in de hele maand juli valt in Nederland gemiddeld 75 millimeter.

De getroffen regio in Saksen ligt zo'n 30 kilometer ten zuidoosten van Dresden. In het heuvelachtige gebied zijn sommige plaatsen niet meer bereikbaar, melden de lokale autoriteiten. Er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen vanwege extreem hoog water in de rivieren Kirnitzsch, Sebnitz en Lachsbach. Er zijn hier vooralsnog geen slachtoffers gemeld.

Grote schade in Oostenrijk

Ook in buurland Oostenrijk was er forse wateroverlast. Bondskanselier Kurz spreekt op Twitter van grote schade op veel plaatsen.

In Hallein, in de buurt van Salzburg, was zaterdagavond sprake was van zware overstromingen. Door de hevige regen veranderde een beek in een kolkende stroom met water. Dat is ook op deze twittervideo te zien: