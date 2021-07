Dijken Limburg houden het nog, wel nieuwe overstromingen Duitsland en Oostenrijk

De evacuatie is nodig omdat het Maaswater verder stijgt dan voorzien, zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagavond. Daarnaast is de kwaliteit van de dijken "niet als voldoende beoordeeld" door het Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat.

Ten noorden van Venlo, bij Well waar een hoogwaterplateau is, is vannacht een dijk versterkt omdat er water doorheen sijpelde. De inwoners van het dorpje was zaterdagavond dringend gevraagd vrijwillig te vertrekken, maar niet iedereen heeft daar gehoor aan gegeven.

In Limburg is de situatie vannacht naar omstandigheden onder controle gebleven. Rond Roermond is het waterpeil inmiddels aan het zakken, meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord . Dijkwachten gaan daar in de loop van de ochtend op pad om de veiligheid van de dijken te inspecteren.

De lokale autoriteiten in Limburg hebben afgelopen nacht geen grote incidenten gemeld in verband met de watersnood. Maar in delen van Duitsland en Oostenrijk waren er wel zware overstromingen als gevolg van extreme regen. In dit artikel lees je een een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen.

Het water in de zwaar getroffen regio Ahrweiler en bij Erftstadt, waar een complete wijk is weggespoeld, is inmiddels gezakt. Vandaag wordt bondskanselier Merkel in het gebied verwacht.

In het rampgebied in Duitsland is het dodental verder opgelopen. Alleen al in de deelstraat Rijnland-Palts worden nu 110 slachtoffers gemeld. Het totale dodental staat nu op 155.

Het gat is gedicht met hulp van de militairen en de overlaat is volgens de brandweer stabiel. Zodra het hoogwater voorbij is, zal er waarschijnlijk nog wel een grotere reparatie nodig zijn voor op de lange termijn.

Ook zijn op een aantal plaatsen herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De beschadigde stuwdam bij de Stuwweg in Maastricht is gerepareerd met zandzakken en zeilen. Aan de spoedoperatie werkten tientallen militairen mee. De beschadigde stuwdam in de Maastrichtse wijk Bosscherveld lekte gisteren water en dreigde te bezwijken.

In Hallein, in de buurt van Salzburg, was zaterdagavond sprake was van zware overstromingen. Door de hevige regen veranderde een beek in een kolkende stroom met water. Dat is ook op deze video te zien:

Ook in buurland Oostenrijk is er nu forse wateroverlast. Bondskanselier Kurz spreekt op Twitter van grote schade op veel plaatsen.

De getroffen regio in Saksen ligt zo'n dertig kilometer ten zuidoosten van Dresden. In het heuvelachtige gebied zijn sommige plaatsen niet meer bereikbaar, melden de lokale autoriteiten. Er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen vanwege extreem hoog water in de rivieren Kirnitzsch, Sebnitz en Lachsbach. Er zijn hier vooralsnog geen slachtoffers gemeld.

In de oostelijke deelstaat Saksen waren er zaterdagavond overstromingen nadat er ruim honderd millimeter regen was gevallen in minder dan 24 uur tijd. Ter vergelijking: in de hele maand juli valt in Nederland gemiddeld 75 millimeter.

In het gebied zijn honderden reddingswerkers ingezet; tientallen mensen zijn geëvacueerd. Volgens Duitse media gebeurde dat met name bij de plaatsen Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg en Ramsau. Ook in de regio rondom München zijn meldingen van evacuaties, overstromingen en aardverschuivingen.

Gisteravond en vannacht zijn ook andere delen van Duitsland getroffen door wateroverlast en overstromingen als gevolg van extreme neerslag. Zo is zuidelijke deelstaat Beieren zwaar getroffen. In de regio Berchtesgadener Land zijn twee mensen om het leven gekomen, maar volgens persbureau DPA is nog onduidelijk of dat een direct gevolg was van een overstroming.

Een politiewoordvoerder in Hallein noemde de situatie kritiek. Maar later in de nacht werd duidelijk dat het waterpeil in de binnenstad weer was gedaald. Volgens de brandweer waren er gisteravond laat geen meldingen over vermisten, gewonden of doden. Hulpverleners hebben met boten en vrachtwagens mensen gered die vastzaten in hun huizen.

Verder was er noodweer in Wenen en in de deelstaat Tirol. In Wenen kwam de brandweer zeker 500 keer in actie, vooral om kelders en tunnels die onder water waren gelopen leeg te pompen.