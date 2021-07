Oostenrijkse ultrafietser breekt record: 1026 kilometer in 24 uur

De Oostenrijkse ultrafietser Christoph Strasser heeft een wereldrecord neergezet. Hij legde binnen 24 uur ruim 1026 kilometer af op de militaire luchthaven van Zeltweg in Oostenrijk. Het oude wereldrecord stond op 914 kilometer.

De 38-jarige wielrenner moest vele uren in de regen rijden op het 7,6 kilometer lange circuit. Hij reed zijn rondjes met een gemiddelde snelheid van 42,75 kilometer per uur. Zonder het slechte weer was er meer mogelijk geweest, zei hij na afloop.