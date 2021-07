Darter Wattimena is niet alleen 30 kilo kwijt, maar ook zijn balans tegen Price

Jermaine Wattimena, ruim dertig kilo afgevallen in 2021 - Lawrence Lustig/PDC

Een herboren Jermaine Wattimena heeft in de eerste ronde van het World Matchplay niet kunnen stunten tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld. Ruim dertig kilo lichter, maar nog wat zoekende naar de juiste balans was de munitie bij The Machine Gun halverwege de partij al op: 10-4. Brutaal nam Wattimena de leiding, met nog de nodige kansen om Price echt het vuur aan de schenen te leggen. En om de avond vanuit Nederlands perspectief wat kleur te geven, nadat Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode ook al waren gesneuveld.

Het mocht allemaal niet zo zijn. Trouwens, voor Wattimena was deelname op zich al een grote meevaller. Door de afmelding van Mensur Suljovic om "medische redenen" mocht hij op het laatste moment aan het prestigieuze toernooi in het Engelse Blackpool meedoen. Onbevangen spelend nam Wattimena snel met 2-0 de leiding tegen Price, die al een halfjaar geen toernooi had kunnen spelen. Hij miste zelfs twee pijlen op 3-1, waarna de Welshman het initiatief in de partij overnam. Tot 5-4 verweerde Wattimena zich kranig. Van der Voort mist kansen Van der Voort was van de drie Nederlanders die in actie kwamen nog het dichtst bij de tweede ronde. Dave Chisnall was op papier een zware kluif, maar de Engelsman wil nog weleens last krijgen van een zogeheten trekarm. En ook nu gooide hij zeer wisselvallig.

Vincent van der Voort - Lawrence Lustig/PDC

Dat gold ook voor Van der Voort. Na een slordig optreden van beide kanten had The Dutch Destroyer op 7-7 de leiding moeten pakken en gooide hij na zijn tweede misser een pijl gefrustreerd onderhands richting het bord. Het leverde hem een waarschuwing op en bood Chisnall de gelegenheid orde op zaken te stellen in de beslissende legs. Dirk van Duijvenbode gooide de 180'ers (uiteindelijk zeven) makkelijk in het bord tegen Jonny Clayton, maar vlak voor de tweede break miste hij twee dure pijlen op dubbel-20. In plaats van 6-4 was het daardoor 5-5, waarna Aubergenius de winnaar van de Masters en de Premier League niet meer kon verontrusten. Uitgooi van 164 Van Duijvenbode leek aanvankelijk veel energie te halen uit de volle zaal, iets wat hij sinds zijn doorbraak in coronatijd amper nog had meegemaakt. Fraai was zijn uitgooi van 164, onder hoge druk met twee legs achterstand, en bijna finishte hij ook nog vanaf 170.

Dimitri Van den Bergh krijgt een jaar na dato dan toch zijn beker - Lawrence Lustig/PDC