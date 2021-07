Club Brugge deelt klap uit aan ambitieus Genk in Belgische Supercup

Noa Lang viert het winnen van de Supercup - AFP

Racing Genk-trainer John van den Brom stak aan de vooravond van de start van het Belgische voetbalseizoen zijn ambitie niet onder stoelen of banken. Het kampioenschap is het einddoel van Genk en de eerste prijs moest de Supercup worden. Dat eerste kan nog steeds, dat laatste niet meer. Club Brugge won in Brugge met 3-2. De ambities van Genk en Van den Brom zijn niet onrealistisch. Genk kende een uitstekend slot van het afgelopen seizoen en klom dankzij onder meer twee zeges op kampioen Club Brugge in de play-offs naar de tweede plaats in de eindklassering. Bovendien veroverde Genk door een 2-1 overwinning op Standard Luik de Belgische beker. Veel afwezigen Beide teams begonnen op deze uiterst vroege opening van het seizoen, zes dagen na de EK-finale, zonder meerdere vaste krachten. Zo zit Ruud Vormer vanwege de coronaprotocollen in quarantaine. Bij Genk ontbrak de hele defensie van de ploeg van de bekerwinst, onder wie drie Colombiaanse Copa América-gangers.

Cyriel Dessers (l) en Brandon Mechele (r) - AFP

Met Mike Trésor (van Willem II) en Carel Eiting (van Ajax) heeft Genk de selectie al versterkt, waar Club Brugge nog geen nieuweling kon verwelkomen deze zomer. De grote winst voor Club Brugge is vooralsnog dat Noa Lang, voor wie belangstelling is van Leeds United, nog in het blauwzwart speelt. De smaakmaker van afgelopen seizoen is hersteld van de hamstringblessure die hem het tweede deel van het EK met Jong Oranje kostte. Ook Bas Dost startte bij Club Brugge. Overtuigende strafschop Lang maakte zich zaterdag nog een stukje populairder in Brugge. Bij een 1-1 stand (goals Theo Bongonda en Matej Mitrovic), vlak na rust, werd Lang door Ángelo Preciado omvergeduwd en ging Lang zelf achter de bal staan voor de strafschop. De ex-Ajacied joeg de bal hard en hoog in het doel. Daarna sprong Lang hoog op het hek om het doelpunt uitbundig te vieren met de fans van Club Brugge.