Sportwereld leeft mee met slachtoffers noodweer in Limburg en buitenland

Hevige regenval en overstromingen verwoesten steden en dorpen in Limburg, België en Duitsland. De ramp die zich voltrekt is ook de sportwereld niet ontgaan. In interviews en op sociale media laten sporters hun steunbetuigingen en medeleven horen.

De in Limburg geboren Max Verstappen reageerde op de ramp die zich voltrekt in zijn provincie. "Als je de beelden ziet, het is ongelofelijk. Mensen raken alles kwijt waar ze voor hebben gewerkt", reageert de coureur na afloop van de gewonnen sprintrace op Silverstone tegenover Ziggo Sport.

"Als je de mensen spreekt, hun hart is gebroken. Ik hoop dat ze er heel sterk uit kunnen komen, maar het is op dit moment een enorm drama. Relativerend maakt dit (de winst op Silverstone, red.) geen zak uit. Het is veel belangrijker in het leven dat je daar gelukkig bent."