Bijvalsprotest voor regime Cuba, president haalt uit naar tegenstanders

In de Cubaanse hoofdstad Havana hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan president Diaz-Canel. De president van de communistische eenpartijstaat sprak zijn aanhangers toe in het bijzijn van zijn voorganger, de 90-jarige Raúl Castro.

Vorige week gingen in Havana en op andere plaatsen in Cuba duizenden mensen de straat op. Ze protesteerden onder meer tegen de slechte staat van de economie, het tekort aan eerste levensbehoeften en medicijnen en het ontbreken van vrijheid.

Diaz-Canel haalde opnieuw uit naar de Verenigde Staten en de sancties die Washington tegen Cuba heeft ingesteld. Hij sprak van een agressieve blokkade en terreur. "De vijand is teruggekeerd om onze heilige eenheid te vernietigen en de rust van de burgers te verstoren", zei de president.

De demonstranten deelde hij in vier groepen in: radicale aanhangers van de VS, criminele plunderaars, wanhopige burgers die lijden onder de economische crisis en jongeren die zich rechteloos voelen.

'Vaderland of de dood!'

Volgens het persbureau AP sloot de president zijn toespraak niet af met het traditionele 'Het vaderland of de dood!'' Deze slagzin was vorige week door de anti-regeringsbetogers overgenomen en veranderd in 'Vaderland en leven!'

Kort na de protesten had Diaz-Canel ook al uitgehaald naar de Verenigde Staten. Maar later erkende hij dat de Cubaanse leiders "wel enigszins verantwoordelijk" waren voor de problemen in het land.

De afgelopen dagen verklaarden enkele ministers dat er "een mix aan maatregelen" komt om onder meer het tekort aan voedsel en medicijnen aan te pakken. Maar de autoriteiten zeiden daarbij dat het politieke systeem niet wordt aangepast.

In de nasleep van de betogingen zijn honderden mensen opgepakt. Het internet is aan banden gelegd.