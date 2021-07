Zeeman nu niet balend in campingstoel, maar apetrots op Jumbo-Visma: 'Droomdag'

Jumbo-Visma beleeft 'droomdag' in Tour de France : 'Het kan echt niet op' - NOS

Nog geen jaar geleden zat Merijn Zeeman op een campingstoel langs het parcours tijdens de laatste tijdrit in de Tour de France, terwijl hij de Tourzege steeds verder uit zicht zag verdwijnen. Maar tijdens de laatste tijdrit van deze Tour zat de sportief directeur van Jumbo-Visma er heel anders bij. Beoogd kopman Primoz Roglic gaat ook dit jaar niet de Tour winnen, maar Jonas Vingegaard wist zijn tweede plaats in het algemeen klassement wel te handhaven. En alleskunner Wout van Aert zorgde met een ijzersterke race tegen de klok voor de derde zege van de Nederlandse ploeg. "Dit is een stuk leuker, ja. Jonas die zijn tweede plek veiligstelt en een geweldige tijdrit rijdt, Wout die fenomenaal is. Het is gewoon een droomdag. Het kan echt niet op", reageerde Zeeman trots na de voorlaatste etappe van de Tour. In de openingsscene van de documentaire Code Geel is te zien hoe Merijn Zeeman de laatste tijdrit vorig jaar beleefde in de Tour.

Dit keer keek Zeeman in een koele auto naar de ontknoping van de strijd in het klassement van de Tour. Pogacar, die vorig jaar Roglic met een vlammende tijdrit uit het geel reed, was nu 25 seconden langzamer dan Vingegaard. Tranen in klein campertje Samen met Mathieu Heijboer, de man die alle tijdritten bij Jumbo-Visma voorbereidt, zag Zeeman dat de Deense Tourdebutant de verwachtingen opnieuw overtrof. "Natuurlijk merkten we aan alles dat hij beter werd en dat het een fantastisch talent is. Maar zo goed... dat is wel boven verwachting." "Vingegaard was net super emotioneel. In een klein campertje biggelden de tranen over zijn wangen. Hij was ontzettend zenuwachtig. Dat je dan toch zo'n prestatie kunt leveren, dat is echt schitterend."

Vingegaard stelt zijn tweede plaats veilig in de tijdrit - AFP

Met de tweede plaats van Vingegaard en drie ritzeges (twee met Van Aert, een met Sepp Kuss) evenaart Jumbo-Visma de prestatie van vorig jaar in de Tour. Toch zag het er na de eerste week niet zo rooskleurig uit voor de ploeg. Favoriet Roglic moest afstappen na een val in de eerste week. En ook Robert Gesink, Tony Martin en Steven Kruijswijk moesten de Tour vroegtijdig verlaten. Tegenslag "We hebben heel veel tegenslagen gehad, maar we hebben ook veel tijd en energie in de voorbereiding gestopt. Renners hebben een fantastisch hoog niveau gehaald. Er zijn er een paar naar huis, maar we geloofden nog steeds dat de overgebleven renners heel erg goed waren", verklaart Zeeman het succes. "We hebben gekeken naar de kansen, nieuwe doelen gesteld. Er is geen dag geweest dat we het hebben laten lopen, we hebben echt drie weken lang gevochten. Een groot compliment voor de renners, maar ook voor de staf."

Wout van Aert won ook de elfde etappe over de Mont Ventoux - AFP

En het kan nog mooier. Te beginnen op zondag, want Van Aert heeft al aangekondigd dat hij graag nog een keer om de winst wil sprinten op de Champs-Élysées. "Daar gaan we zeker voor", beaamt Zeeman, die ook alweer denkt aan de volgende Ronde van Frankrijk. Het doel blijft immers om de Tour te winnen met de ploeg. "Ook daar zullen we de komende jaren voor blijven vechten. Ik denk dat we daar de ploeg voor hebben. We hebben met twee verschillende renners aangetoond dat renners bij ons een heel hoog niveau halen. Volgend jaar gaan we weer de strijd aan en zien we hoe ver we kunnen komen", besluit Zeeman.