AZ lijdt tegen B-team RB Leipzig eerste verlies in voorbereiding

AZ is bij RB Leipzig tegen zijn eerste nederlaag van de voorbereiding aangelopen. Na een 4-1 zege op NEC, 3-0 winst op TOP Oss, 1-1 tegen Anderlecht en 1-1 tegen KRC Genk ging AZ op het trainingscentrum van de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Bundesliga met 1-0 onderuit.

Bij AZ stond de van Willem II overgekomen spits Vangelis Pavlidis in de basis. De Griek deed in de eerste helft met een kopbal en een omhaal vergeefse doelpogingen. In de tweede helft kwam de door AS Monaco begeerde Myron Boadu voor Pavlidis in de ploeg. Boadu werd in de 68ste minuut weer vervangen door Thijs Oosting.

Leipzig zonder tien EK-gangers

Lazar Samardzic maakte in de tweede helft de winnende goal. Met links schoot hij raak in de korte hoek. Even daarvoor had Samardzic via AZ-doelman Hobie Verhulst al de lat geraakt. Dani de Wit liet daarna nog twee kansen voor AZ liggen.