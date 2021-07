Brandweer redt koe die 100 kilometer op de Maas aflegde

De brandweer heeft vanmiddag een koe uit de Maas gered, die hoogstwaarschijnlijk zo'n honderd kilometer door de rivier is meegevoerd. De redding vond plaats in Escharen, tussen Uden en Nijmegen. De koe bleek afkomstig uit Echt, in het midden van Limburg.

De brandweer en een speciaal reddingsteam wisten het dier ternauwernood te redden. De koe werd daarna door een dierenarts gecontroleerd en maakt het naar omstandigheden goed.

Verbazing alom

Vervolgens probeerde de brandweer op grond van het oormerk de eigenaar van de koe te achterhalen. De verbazing was groot toen dat een boer bleek te zijn uit Echt. "Het is voor ons heel verrassend dat de koe zo'n afstand heeft gehaald." De boer zal de koe ophalen.

Het is onbekend of het dier volledig door het water is meegevoerd of dat er ook stukken waren waarop de koe met de poten de grond heeft geraakt.