Feyenoord wint van Werder Bremen, maar spitspositie blijft punt van discussie

Orkun Kökcü, de nieuwe nummer tien van Feyenoord - ANP

Feyenoord heeft in aanloop naar zijn eerste Europese duel een oefenwedstrijd gewonnen van Werder Bremen (2-1). In De Kuip speelde de nieuwe trainer Arne Slot met de formatie die hij beoogt voor het duel met FC Drita in de voorronde van de Conference League. Opvallend was de positie van aanvoerder Leroy Fer, die naast Marcos Senesi centraal achterin stond. Aankoop Alireza Jahanbakhsh was nog toeschouwer en zegt nog een paar weken nodig te hebben om in zijn ritme te komen. De spitspositie lijkt vooralsnog het grootste vraagteken, nu huurling Lucas Pratto is vertrokken en ook Nicolai Jørgensen weg mag. Tot overmaat van ramp raakte Luis Sinisterra in de slotfase van het duel geblesseerd.

Tegen Werder, dat afgelopen seizoen degradeerde naar het tweede niveau van Duitsland, kreeg Robert Bozenik de kans voorin. Eerder op de dag deed ook Naoufal Bannis een open sollicitatie naar die plek, door twee treffers voor zijn rekening te nemen in het duel tussen de reserves van Feyenoord en de Noord-Duitsers (3-3). De goals voor Feyenoord 1 kwamen van middenvelders. Jens Toornstra gleed in de openingsfase een voorzet van Senesi binnen en Kökcu benutte na een uur spelen een strafschop. Het was de eerste goal van Kökcü met nummer tien op zijn rug, het getal dat verwachtingen schept. De Turks international neemt het shirt over van Steven Berghuis, die zoals bekend naar Ajax vertrokken is. Omkat-service voor Berghuis-shirts Feyenoord-supporters hebben al een heuse 'omkat-service' in het leven geroepen om de Berghuis-shirts voor een vriendenprijs te herdrukken. Het omkatten wordt normaal gesproken gedaan bij gestolen auto's, waarmee duidelijk is hoe de fans over de transfer van hun voormalige aanvoerder naar de grote rivaal denken.

De wedstrijd FC Drita-Feyenoord in de Conference League wordt donderdagavond om 21.00 uur in Kosovo gespeeld. Het duel is live te volgen bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1, via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en in het late journaal op NPO 1 wordt een samenvatting getoond.