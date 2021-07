Van Aert wint laatste tijdrit Tour, Pogacar probleemloos in geel naar Parijs

Een dag voordat Tadej Pogacar de gele leiderstrui naar de Champs-Élysées mag brengen, heeft Wout van Aert de laatste tijdrit van de Tour de France op zijn naam geschreven.

De Belg van Jumbo-Visma was in de race tegen de klok 21 seconden sneller dan Kasper Asgreen, die als tweede eindigde. Van Aerts ploeggenoot Jonas Vingegaard werd derde, op 32 tellen. Daardoor wist hij zijn tweede plaats in het algemeen klassement met succes te verdedigen. Wilco Kelderman hoopte nog een plaats op te schuiven in het klassement, maar dat lukte hem niet. Daardoor moet hij zondag genoegen nemen met de vijfde plek in Parijs. De gele trui van Tadej Pogacar kwam geen moment in gevaar. Stampen De vlakke tijdrit van 30,8 kilometer tussen Libourne en Saint-Émilion was gemaakt voor sterke hardrijders zoals Van Aert, Küng, Asgreen en Stefan Bissegger. Asgreen reed al snel de toptijd van specialist Bissegger uit de boeken. De Deense winnaar van de Ronde van Vlaanderen mocht daarna lang op de hotseat blijven zitten, ook toen Küng over de streep kwam; de Europees kampioen gaf 17 seconden toe.

Kasper Asgreen komt over de finish - Reuters

Maar toen Van Aert bij het eerste meetpunt kwam, kon Asgreen zich zorgen gaan maken. De Belg was na zeven kilometer al 13 seconden sneller dan de Deense kampioen. Ook in het laatste deel bleef Van Aert hard doorstampen, waardoor hij maar liefst 21 seconden onder de tijd van Asgreen dook (35.53, 51,5 kilometer per uur). Ook Tadej Pogacar, winnaar van de eerste tijdrit, kwam niet aan de tijd van de alleskunner in Nederlandse dienst. Voor Van Aert is het zijn tweede ritzege in deze Tour. Hij won ook de elfde rit, een bergetappe met twee keer de Mont Ventoux.

Wout van Aert - AFP

Vorig jaar zorgde Pogacar zelf voor een daverende verrassing door op de voorlaatste dag Primoz Roglic uit het geel te rijden met een flitsende tijdrit. De kans op een soortgelijke stunt was vandaag klein, want de 22-jarige Sloveen begon met een voorsprong van maar liefst 5.45 op Jonas Vingegaard en 5.51 op Richard Carapaz aan de laatste test voor de klassementsrenners. Vingegaard legde de tijdrit wel 25 seconden sneller af dan Pogacar. Ook verdedigde hij zijn voorsprong van 6 seconden op Carapaz met succes, waardoor de Deen van Jumbo-Visma zondag na zijn eerste Tour gehuldigd zal worden als beste van de rest, achter de oppermachtige Pogacar. Carapaz (Ineos) gaf maar liefst 1.12 toe op Vingegaard, maar wist zijn derde plaats wel ruimschoots te behouden.

Top-10 algemeen klassement - NOS