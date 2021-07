Verstappen slaat ook in experimenteel weekend toe en pakt pole op Silverstone

De Brit Lewis Hamilton eindigde als tweede, pakte daarmee twee WK-punten en staat zondag naast Verstappen op de eerste startrij. De Fin Valtteri Bottas kwam als derde over de streep en sleepte één WK-punt in de wacht.

De korte race over ongeveer honderd kilometer (17 rondes) diende als kwalificatie voor de hoofdrace van zondag, maar er waren ook WK-punten te verdienen. Later dit seizoen wordt deze opzet nog twee maal toegepast.

De Grand Prix van Groot-Brittannië kent een totaal andere opzet dan de voorgaande races dit seizoen. Op vrijdag was er een kwalificatie voor de sprintrace. Hamilton was hierbij de snelste, Verstappen klokte de tweede tijd.

Verstappen legde de basis voor zijn overwinning al bij de start. De Nederlander was als een speer vertrokken en had na enkele meters Hamilton al te pakken. De Bit probeerde enkele bochten later Verstappen alweer voorbij te steken, maar slaagde daar niet in.

In de zestien rondes die volgden wist Verstappen zijn concurrent in het wereldkampioenschap voor te blijven en de felbegeerde drie WK-punten en polepostion binnen te slepen. De Nederlander breidde zijn voorsprong op Hamilton in het WK uit naar 33 punten, 185 om 152.

De race was extra pijnlijk voor Sergio Pérez. De teamgenoot van Verstappen bij Red Bull schoot in de vijfde ronde van de baan en kwam als negentiende weer terug op het circuit. Om nog reparaties uit te mogen voeren werd zijn auto vlak voor het einde van de race naar binnen geroepen. Dat betekent dat hij zondag als twintigste en laatste start.