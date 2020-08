Teamchef Eindhovense politie vertrekt wegens ongewenst gedrag

Een teamchef van de Eindhovense politie heeft ontslag genomen nadat uit intern onderzoek is gebleken dat hij zich schuldig heeft gemaakt is aan ongewenste gedrag.

De politie spreekt in een verklaring over "diverse meldingen van ongewenste omgangsvormen in contact met collega's". De interne afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten startte na de meldingen een onderzoek. De man werd eind mei al buiten functie gesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat de klachten gegrond zijn, laat de politie weten. De betrokken teamchef heeft zelf besloten om ontslag te nemen.