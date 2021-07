Tata Steel krijgt opnieuw tik op de vingers voor lozen giftige stoffen

Voor de tweede keer dit jaar heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Tata Steel op de vingers getikt. De staalgigant heeft hoge concentraties kwik, lood en nikkel op het riool geloosd. In maart kreeg Tata Steel ook een waarschuwing omdat het bedrijf zonder vergunning kwik had geloosd.

De Omgevingsdienst, die namens de provincie vergunningen verstrekt en toezicht houdt, vroeg Tata Steel in 2019 om een overzicht van de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die het bedrijf op het riool loost. Toen dat overzicht er in maart van dit jaar kwam, bleek dat Tata zonder vergunning kwik loost. De Omgevingsdienst waarschuwde dat Tata Steel binnen een week maatregelen moest treffen.

Uit een nieuwe controle blijkt nu dat er nog steeds of opnieuw kwik wordt geloosd, meldt NH Nieuws. Ook zijn er hoge concentraties lood en nikkel via de fabrieken illegaal in het riool beland.

Zuivering voor lozing

Tata Steel reageerde in maart. Toen ging de staalgigant ervan uit aan alle eisen te voldoen omdat het kwik wordt geloosd in het rioolwater voordat dat zorgvuldig wordt gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De Omgevingsdienst bevestigt dat er geen gevaar is voor de veiligheid en gezondheid van de omgeving, omdat het rioolwater inderdaad pas na zuivering in het oppervlaktewater terechtkomt. Maar dat neemt niet weg dat de lozing van kwik illegaal is. De Omgevingsdienst legt Tata Steel nu een last onder dwangsom op. Dat betekent dat het bedrijf een boete van minimaal 20.000 euro boven het hoofd hangt als de problemen niet binnen vier weken zijn oplost.