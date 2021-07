Van Nieuwenhuizen: dit kan overal gebeuren, meer ruimte voor water nodig

"Wat de afgelopen dagen in Limburg is gebeurd, kan overal in het land gebeuren. We moeten er rekening mee houden dat we door het veranderende klimaat vaker met extreem weer te maken krijgen." Dat zegt demissionair minister Van Nieuwenhuizen. Zij brengt een bezoek aan het watersnoodgebied en neemt onder meer poolshoogte in de buurt van Venlo. De minister zegt verder dat ze meeleeft met alle slachtoffers en gedupeerden in deze "macabere" situatie.

De bewindsvrouw wil niet één op één een verband leggen met het veranderende klimaat. "Maar ik begrijp wel van wetenschappers dat deze zogeheten clusterbuien vaker kunnen voorkomen door klimaatsverandering. Dit is echt een issue." Iets soortgelijks zei gisteren premier Rutte toen hij het watersnoodgebied bezocht.

Van Nieuwenhuizen kwam naar het Maaspark Ooijen Wansum, een 'meestroomgebied' van 540 hectare bij Venlo. Hier is volgens Van Nieuwenhuizen de afgelopen jaren " heel veel werk verzet", juist om het water "een weg te geven". Ze vond het belangrijk om nu te kijken hoe het gaat.

Alles opnieuw bekijken

De minister vindt het heftig wat ze ziet en hoort, maar ze is blij dat er in Nederland geen doden zijn gevallen. "Als je hoort wat er in landen om ons heen is gebeurd, dat is echt een andere situatie." Van Nieuwenhuizen heeft contact met haar collega's in de getroffen landen en hoopt in augustus met hen om de tafel te gaan. "Zij kijken ook naar ons en dit soort projecten."

Van Nieuwenhuizen benadrukt wel dat Nederland er nog niet is. "Er is een aantal projecten opgestart maar er moet nog veel meer bekeken worden. Je had liever gehad dat alle projecten al af waren."

Volgens de minister kunnen de problemen met water zich ook op andere plekken in Nederland voordoen. "Dit is niet alleen iets van deze streken, De heftige clusterbuien waarbij in korte tijd zoveel neerslag naar beneden komt kunnen zich overal voordoen. We moeten overal in kaart brengen waar we nog meer ruimte voor het water kunnen creëren."

Verder zullen alle dijken opnieuw beoordeeld moeten worden. Sommige dijken zijn al aangepast maar er is nog zeker 1000 kilometer te gaan, zegt Van Nieuwenhuizen, die spreekt van een "hele opgave".