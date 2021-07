Visser pakt haar eerste punten in W Series met zesde plaats op Silverstone

De eerste twee races van het seizoen verliepen ook al niet soepel voor Visser, met een dertiende plaats in de openingsrace en een elfde plaats in de tweede race.

Powell, die eind juni ook al de snelste was in de openingsrace, nam dankzij haar tweede overwinning dit seizoen de leidende positie in het klassement over van haar landgenote Jamie Chadwick. Titelverdedigster Chadwick, de winnares van de tweede race, eindigde nu als derde achter Wohlwend.

Over twee weken staat de vierde race van de W Series op het programma, in Hongarije.