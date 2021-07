Ramp met vlucht MH17 opnieuw online herdacht: 'Nog geen stap verder'

Vijftien Hilversummers verloren hun leven bij de ramp. Overal in de stad staan potten met grote zonnebloemen, meldt NH Nieuws . De bloemen verwijzen naar het zonnebloemenveld in Oekraïne waarin het vliegtuig neerstortte.

Er zijn ook nabestaanden die een van de andere monumenten bezoeken. In Hilversum is er een herdenking bij het MH17-monument aan het Dudokpark. Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot leest daar de namen van de slachtoffers op.

Ook al is de herdenking online, Bart en Jeanne Hornikx gaan 'gewoon' naar het monument in Vijfhuizen. Ze blijft 17 juli een zware dag vinden. "Maar de dagen ervoor zijn altijd heftiger dan de dag zelf. Dan zijn we altijd omringd door mensen die ons dierbaar zijn. We proosten die dag op Astrid en op het leven."

"De herdenking krijgt in deze tijd extra lading door het strafproces", aldus Kotte. "Iedereen gaat er maar van uit dat het tot een veroordeling komt, maar zo zeker is dat niet. De rechter moet nog oordelen." Bij Bart en Jeanne Hornikx uit Goirle heerst hetzelfde gevoel. ''Het is niet alleen herdenken vandaag, maar ook de rechtszaak die in ons achterhoofd meespeelt. We zijn na zeven jaar nog geen stap verder'', vertelt Jeanne. Zij moeten sinds de ramp hun enige dochter Astrid en haar vriend Bart Lambregts missen.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok 17 juli 2014 vanaf Amsterdam naar Kuala Lumpur. Drie uur na vertrek werd het vliegtuig boven het oosten van Oekraïne neergehaald met een raket. Vorig jaar is in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol het strafproces begonnen tegen vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner.

Bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen wordt vandaag de ramp met vlucht MH17 uit 2014 herdacht. In verband met corona mag slechts een beperkt aantal mensen komen en is de herdenking alleen online te volgen. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden van het vliegtuig om het leven.

Verder wordt er een tentoonstelling geopend over de totstandkoming van het Nationaal Monument MH17 in het atelier van kunstenaar Ronald Westerhuis.

"We zitten nog steeds met corona, dus is er weer geen grote herdenking. Hier kan je naar binnen lopen en er even bij stilstaan", aldus Westerhuis bij RTV Oost. "Dat gevoel willen we overbrengen."

Op de tentoonstelling in Zwolle zijn foto's te zien van Westerhuis' werk. Ook staat er een proefversie van de grote ronde plaat met daarop alle 298 namen van de mensen die zijn omgekomen. Die vormt het hart van het grote monument.

Het werken aan het monument was zwaar. Westerhuis: "Ik heb vanaf het begin veel contact gehad met de nabestaanden. Normaal gesproken krijg ik een opdracht van één opdrachtgever, en is het feest met champagne, gezellig. Maar nu had ik het gevoel dat honderdduizenden mensen met me meekeken over mijn schouder."

Samen eten

Frans en Els Pijnenburg gaan niet naar Zwolle. Zij houden het klein en herdenken hun zoon Sjors en schoondochter Kristy van den Schoor bij het MH17-monumentje in de kapel van de Heilige Eik in Oirschot. "En daarna gaan we samen eten in het café waar Sjors ook graag kwam."