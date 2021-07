Greipel kondigt afscheid aan: 'Dit was mijn elfde en laatste Tour de France'

Deze editie komt Greipel er in de sprint niet meer aan te pas met een zesde, zevende, achtste en tiende plaats in de sprintetappes. In een videoboodschap op Twitter kondigde de renner van Israel Start-Up Nation zijn afscheid aan. "Ik ben heel blij met wat ik allemaal heb bereikt met mijn teamgenoten en ploegen. Dat zou ik niet hebben gekund zonder hen en mijn familie."

André Greipel zet aan het eind van het wielerseizoen een punt achter zijn loopbaan. De 39-jarige Duitse sprinter is bezig aan zijn elfde en laatste Tour de France en boekte in die koers ook zijn grootste successen: hij won elf etappes.

"Ik kijk niet met spijt terug, maar ik kijk naar de toekomst in blijdschap. Ik kan doen wat ik wil en ik kan pijn lijden wanneer ik wil. Nu kan ik ook meer tijd met mijn familie doorbrengen. Ik zal niet weg gaan uit het wielrennen en ik hoop op een manier bij de sport betrokken te blijven."

Naast etappes in de Tour won Greipel ook zeven ritten in de Giro d'Italia en in de Vuelta a España schreef hij vier etappes op zijn naam. In 2019 veroverde hij ook de puntentrui in de Vuelta. Op de WK wielrennen in 2011 moest hij achter Mark Cavendish en Matthew Goss genoegen nemen met de derde plaats.

In totaal boekte Greipel 158 overwinningen in zijn carrière.