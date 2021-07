'VDH' koestert herinneringen aan zijn eerste Spelen: 'Pure rock-'n-roll'

Pieter Cornelis Martijn van den Hoogenband (Maastricht, 14 maart 1978) is een tiener met een missie. Het draait voor hem dat jaar om twee A's. Eerst wil hij het atheneum afmaken om na de zomer zijn studie geneeskunde aan te vangen. Voor het evenwel zover is, wil hij in Atlanta de wereld verbazen.

Het is zomaar een ochtend in de winter van 1996 als een VWO-scholier van 17 jaar oud op zijn Vespa zit. Onderweg van zijn ouderlijke woning in Geldrop naar Eindhoven, de stad waar de voornaamste zaken in zijn leven zich afspelen.

Als in een wonderlijke reflex herinnert hij zich hoe hij als zevenjarige leerde vallen tijdens judolessen in de school van Pierre Zenden. Hij maakt zich klein, rolt over straat, komt tot stilstand, staat weer op en komt er wonder boven wonder slechts met wat schaafwonden vanaf.

Ook deze dag staat hij 'aan' als hij op de Tongelresestraat cafetaria 't Hofke nadert. Het is een ijkpunt op de route naar Eindhoven, waar hij op de middelbare school zit en in zijn vrije uren in het water ligt van De Tongelreep, vanwege de hoge opstaande randen rondom het bad onder zwemmers beter bekend als De Klotsbak.

Nuance is de jonge Van den Hoogenband vreemd. Het is zwart of wit. Hij staat aan of uit. Een gulden middenweg is hem vreemd.

Een kwart eeuw jaar later vertelt hij lachend over het ongeluk dat hem voor hetzelfde geld zijn veelbelovende loopbaan had kunnen kosten. Het verhaal past naadloos in het leven zoals hij dat leidt in de aanloop naar zijn eerste kennismaking met de Olympus. "Het was rock-'n'-roll. In alles."

Mooie jaren waren het, daar op de linkerrijbaan van het leven. In Verhaeren en trouwe traininingsmaat Pie Geelen treft hij bovendien twee bondgenoten.

Tegen grenzen aan

"We wilden alles meemaken", zegt Van den Hoogenband die deze zomer weer op de Spelen aanwezig is, als chef de mission. "Het ging heel hard of we stonden stil. Iets daartussenin bestond simpelweg niet. Iedere training, elk moment in het krachthonk, het was all the way."

"Overal zagen we een uitdaging in, alles was een wedstrijdje. Een beetje doseren zat er helaas niet in. Daar zijn we ver mee gekomen, maar het zorgde er ook voor dat ik af en toe tegen mijn grenzen aanliep. Ik had in 1996 veel last van mijn ellenbogen en schouders. Puur en alleen omdat we in de aanloop naar Atlanta continu doorduwden."