Vanuit Noord-Nederland worden pompen en drogers aangevoerd naar Limburg

Dit weekend en begin volgende week maken bewoners en ondernemers in Limburg hun huizen en panden droog, zodat de waterschade kan worden opgenomen. Dat leidt bij bouw- en verhuurbedrijven tot een grote vraag om dompelpompen, nat- en droogzuigers en aggregaten, blijkt uit een belronde door de NOS. Om aan die vraag te voldoen, wordt vanuit Noord-Nederland apparatuur naar Limburg vervoerd.

"Ik heb nu nog 80 droogmachines staan, gisteren zijn er al 40 opgehaald. Op dit filiaal heb er ik nog 150 vanuit Amsterdam en Den Helder gekregen, maar een deel is ook naar Maastricht gegaan vanwege de verwachte overstroming in de woonwijken daar", zegt de filiaalmanager van verhuurbedrijf Bo-rent in Heerlen. De aanvoer van machines kwam van de week al op gang.

Klaar voor een stormloop

Omdat de aanlevering per filiaal wordt geregeld, kunnen de verhuurbedrijven niet precies aangeven hoeveel waterpompen en droogmachines zij in totaal hebben verhuurd. De bedrijven maken zich in ieder geval klaar voor een stormloop.

"We zijn vanochtend een uur eerder open gegaan om genoeg bouwdrogers binnen te halen, zodat mensen die maandag direct kunnen huren. Ook zitten mensen nog steeds zonder stroom, dus zijn ook voldoende aggregaten nodig", zegt een medewerker van verhuurbedrijf Boels in Maastricht.

Snel opruimen

Ook bouwmarkten merken dat mensen en ondernemers bezig zijn met opruimen en drogen. Zo worden veel schoonmaakspullen en werkhandschoenen verkocht. En om de getroffen bewoners en ondernemers tegemoet te komen, worden kortingen gegeven en kunnen zij waterpompen en drogers gratis gebruiken.

"De voorraad is inmiddels helemaal weg, maar we krijgen ook nog spullen van andere verhuurbedrijven en daardoor kunnen we doorgaan met de actie", zegt de filiaalmanager van bouwmarkt Gamma in Echt, die sinds vandaag is begonnen met het gratis ter beschikking stellen van dompelpompen en nat- en droogzuigers.

De bouwmarkten geven aan dat het lastig was om te anticiperen op de grote vraag, omdat de voorraden al binnen waren. Vanaf volgende week kunnen zij weer bijbestellen en hopen zij dat mensen en ondernemers zo snel mogelijk kunnen opruimen en verder kunnen met het opnemen van de schade.