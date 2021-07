Ugandese gewichtheffer duikt onder: 'Ik wil in Japan blijven leven'

De Ugandese gewichtheffer Julius Ssekitoleko, die vrijdag in aanloop naar de start van de Olympische Spelen spoorloos verdween uit zijn hotel in de Japanse stad Izumisano, is ondergedoken. Volgens de Franse krant L'Equipe liet Ssekitoleko een brief achter in zijn hotel met de tekst 'ik wil in Japan blijven leven'.

Ssekitoleko werd als vermist opgegeven, omdat hij niet kwam opdagen bij het afnemen van de dagelijkse coronatest en hij ook niet in zijn hotelkamer bleek te zijn. Op een briefje dat in zijn hotelkamer werd gevonden, stond dat hij vanwege ontberingen in Uganda niet terug wil naar zijn land en in Japan wil blijven om te leven en te werken.

Geen startbewijs

De 20-jarige gewichtheffer had zich nog niet rechtstreeks geplaatst voor de Spelen, maar hij stond na zijn derde plaats op het Afrikaanse kampioenschap op de wachtlijst om deel te nemen. Uiteindelijk kreeg hij toch geen startbewijs en daardoor moest hij Japan komende week verlaten.