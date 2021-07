Duik in de olympische data, welke Nederlandse olympiër komt uit jouw stad?

Wist je dat? De gemeente Waddinxveen heeft relatief de meeste olympiërs voortgebracht en 108 olympische zwemmers hebben in de periode van 1980 tot 2018 65 medailles mee naar huis genomen. En zo zijn er nog wel wat meer weetjes te noemen over de Nederlandse sporters die uitkomen of dat hebben gedaan op de Olympische Spelen. NOS Sport nam een duik in die olympische data. Hofleverancier van het olympische feestje is Zuid-Holland met 355 sporters. Samen met buurprovincie Noord-Holland is de Nederlandse kustlijn goed voor 44 procent van de totale olympische aanwas, alleen Zeeland blijft achter met 17 sporters. Maar waar zijn onze topsporters geboren? Bekijk op de interactieve kaart hieronder waar ze vandaan komen. Woon jij in de stad waar de wieg van de meeste olympiërs stond? (Tip: gebruik het zoekvenster om in een oogopslag alle sporters te zien).

Van 1980 tot en met 2021 heeft Nederland in totaal 1584 sporters afgevaardigd naar de Olympische Spelen, zomer én winter. 880 mannen en 704 vrouwen vlogen de wereld over om hun olympische droom te vervullen. In die ruim veertig jaar heeft Nederland het niet onverdienstelijk gedaan: 587 medailles (191 goud, 201 zilver en 195 brons) kwamen er mee terug naar ons land. Het komt misschien niet als een verrassing, maar of het water nu vloeibaar of bevroren is; de zwemmers en schaatsers namen de meeste medailles mee naar huis. Nieuwsgierig naar welke provincie de meeste medailles veroverde? Noord-Holland spant de kroon met 122 stukken eremetaal. Kijken we naar het aantal medailles samen met het aantal sporters, dan gaat er echt niets boven Groningen. Veertig sporters waren tussen 1980 en 2018 gezamenlijk goed voor maar liefst 32 medailles.

Wist je dat De Gemeente Waddinxveen maar twee olympiërs (Mirjam Overdam en Tjark de Vries) in huis heeft, maar op basis van het aantal inwoners in verhouding wel "de meeste" aflevert;

In april de meeste topsporters worden geboren én tevens de meest succesvolle. Olympiërs geboren in die maand zijn goed voor vijftien procent van het totaal aantal medailles. Drie keer raden wie er in april is geboren? (Je leest het verderop)

Friesland meer zomersporters (38) dan wintersporters (23) naar de Olympische Spelen heeft gestuurd;

Als je een medaille wilt behalen je beter een vrouw kan zijn. Van de mannelijke olympiërs heeft 18 procent een medaille behaald, tegenover 29 procent van de vrouwelijke olympiërs;

Flevoland in veertig jaar tijd vijf olympiërs heeft voortgebracht en als enige provincie nog geen enkele medaille.

Naast (uiteraard) een dosis talent, doorzettingsvermogen en het kiezen van de juiste sport, heb je in de provincies Utrecht en Limburg de meeste kans om olympiër te worden. Relatief leveren die twee de meeste olympische deelnemers. Hoe ziet de kaart van Nederland eruit als we kijken naar het verschil in zomer- en wintersporten? Zoals verwacht komen veel wintersporters uit Friesland, maar ook hier levert Zuid-Holland weer de meesten aan. Dus nee, niet alle schaatsers komen uit Friesland. Kijken we naar de successen, dan spant Friesland wel de kroon; die provincie heeft de meeste winterse medailles in het laatje gebracht, met dank aan Sven Kramer met negen medailles en de absolute olympische koningin Ireen Wüst (geboren in april dus) met maar liefst elf medailles.

Het aantal olympische sporters per gemeente - NOS

Maar er zijn niet alleen olympiërs die voor Nederland strijden én in Nederland geboren zijn. Van de bijna 1.600 topsporters zijn er 119 in het buitenland geboren. Van die 119 kwamen er slechts drie uit op de Winterspelen: schaatsers Beorn Nijenhuis (geboren in Canada), Anice Das (geboren in India) en snowboardster Bell Berghuis (geboren in Zwitserland).

Suzanne Schulting, Sjinkie Knegt, Ireen Wüst en Irene Schouten na hun optreden in Pyeongchang 2018 - ANP

In welke sporten de rest deelnam (en deelneemt) laat zich misschien raden. De twee grootste groepen olympiërs wiens wieg niet in Nederland stond, zien we terug in de atletiek (23) en het honkbal. Op de atletiekbaan in Tokio zien we straks bijvoorbeeld Churandy Martina, Liemarvin Bonevacia (beiden Curaçao) en Sifan Hassan (Ethiopië).

En wat betreft de honkballers? 37 procent van de spelers van Team Kingdom of the Netherlands is niet geboren in Nederland. Conclusie? Zonder Curaçao geen Nederlandse vlag bij deze sport op de Spelen. Dit jaar zien we ze overigens niet in actie op het olympische honkbalveld: het Nederlands Koninkrijksteam wist zich niet te plaatsen voor Tokio, waar de sport sinds 2008 weer terug is op het programma.