Forum weekblad Viva blijft na 2 augustus toch bestaan

Het forum van vrouwenblad Viva blijft na 2 augustus toch bestaan, meldt uitgever DPG Media. Het is het enige onderdeel van Viva dat niet verdwijnt, in tegenstelling tot eerdere berichten. Het weekblad Viva, dat aan het forum ten grondslag ligt, verschijnt eind juli na bijna vijftig jaar voor het laatst.

Directeur Joyce Nieuwenhuis van de bladentak van DPG Media zegt in Trouw dat het besluit is genomen vanwege de vele teleurgestelde reacties van gebruikers. Het is nog onduidelijk in welke vorm het forum wordt voortgezet, dat wordt de komende tijd nog bepaald.

De anonimiteit van gebruikers blijft in ieder geval gewaarborgd. Nieuwenhuis: "De kracht van het forum is dat je problemen, oplossingen en gedachten met elkaar kunt delen zonder dat je jezelf echt kenbaar moet maken."

Het forum heeft 2,8 miljoen gebruikers. Er kan over van alles van gedachten gewisseld worden, van opvoedtips tot mode, en van psychische gezondheid tot relaties.

Verlate 1 aprilgrap

Gebruikers reageren op het forum verheugd op het nieuws. Birdie zegt: "Dit is het beste nieuws van de avond!" Calamitycat laat weten: "Ik durf het eigenlijk gewoon niet te geloven. En ik wilde naar bed."

Toch zijn er ook gebruikers die zich afvragen of het een verlate 1 aprilgrap is en of DPG dit besluit niet eerder had kunnen nemen, omdat veel gebruikers al zijn overgestapt naar bijvoorbeeld Viafora.