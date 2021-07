Ondanks historisch eerste Gold Cup-doelpunt strandt Suriname in groepsfase

Na rust kwam Suriname met veel (oud-)eredivisiespelers in de gelederen op voorsprong. Gleofilo Vlijter schoot de bal binnen na voorbereidend werk van Damil Dankerlui, de rechtsback van FC Groningen. Vlijter schreef daarmee historie: hij is de eerste Surinaamse speler die scoort op het Gold Cup-toernooi.

Lang kon Suriname niet genieten van de voorsprong, want vlak na de openingstreffer draaide Costa Rica de wedstrijd binnen één minuut om. Eerst zette Joel Campbell de gelijkmaker op het bord en even later tekende Celso Borges voor de 1-2 voorsprong nadat doelman Warner Hahn de controle over de bal was verloren.

Suriname ging na de tegenslag op zoek naar de gelijkmaker en speelde de laatste vijf minuten met een man meer, Francisco Calvo kreeg een rode kaart. In de extra tijd was invaller Ivenzo Comvalius dicht bij de 2-2, maar zijn inzet belandde op de paal.

Costa Rica wel naar kwartfinales

Costa Rica heeft zich in tegenstelling tot Suriname wel geplaatst voor de kwartfinales, net als Jamaica dat met 1-2 won van Guadeloupe. Suriname speelt in de nacht van dinsdag op woensdag nog wel de laatste groepswedstrijd tegen Guadeloupe.