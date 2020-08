SpaceX test prototype Starship: 'Kan dat ding vliegen?'

Het heeft misschien veel weg van een vliegende graansilo, maar voor SpaceX is het een belangrijke test op weg naar de maan en Mars. Voor het eerst is het gelukt een prototype van het nieuwe ruimtevaartuig Starship 150 meter de lucht in te laten vliegen en daarna weer te laten landen.

Tot nu toe had het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk zo'n sprong alleen gewaagd met Starhopper, een kleiner testmodel. Nu is het hetzelfde gelukt met een prototype van hetzelfde materiaal en formaat als het Starship dat de komende jaren de ruimte in moet gaan. Fans van SpaceX reageerden enthousiast op de test. "Kan dat ding vliegen?", vroeg iemand zich af.

Het gevaarte bleef bijna een minuut in de lucht: