Verstappen moet wennen aan experimenteel raceweekend op Silverstone

Het Formule 1-veld maakt zich vandaag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië op voor de eerste experimentele sprintrace van het seizoen. Lewis Hamilton gaat op Silverstone vanaf de eerste plaats van start, Max Verstappen begint op P2. Die startvolgorde is het resultaat van de kwalificatie, die dit keer op vrijdag in plaats van zaterdag werd verreden. "Het is een raar gevoel als je een kwalificatie rijdt en het draait eigenlijk om niets", vertelde Verstappen na afloop. "Je hebt niet echt het pole-gevoel, maar hopelijk kunnen we in de sprintrace aanvallen." Niet logisch Verstappen legde ook tegenover de camera van Ziggo uit dat hij de nieuwe opzet niet heel logisch vindt. "Wat ik raar vind, is dat je de kwalificatie rijdt en dat je vervolgens niets meer aan de auto mag aanpassen", legde hij uit. "Dan moet je op zaterdagochtend eerst nog de vrije training doen en dan ga je de race in. Dan denk ik, laat die vrije training dan ook maar vallen. Dat maakt dan ook niets meer uit."

Met de experimentele opzet van het raceweekend hebben Red Bull Racing en motorleverancier Honda niets aan het toeval overgelaten. Zo heeft Honda het hele raceweekend nagebootst. "We hebben in de fabriek een testbank en daar kan je de motor gewoon laten lopen en dan kijken hoe alle systemen reageren", aldus Verstappen. Uiteindelijk kon de Red Bull-coureur leven met de tweede plaats, op 0,075 van Hamilton. "Het is voor ons nog steeds prima om te zien dat we er zo dichtbij zitten op een circuit waarvan we hadden verwacht dat Mercedes hier heel sterk zou zijn." Juiste modus Hamilton was vooral blij dat hij voor het massaal toegestroomde Britse publiek kon schitteren met de snelste tijd in de kwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen kwam naar eigen zeggen al vrijdagochtend in de juiste modus. "Ik zat in de simulator en gebruikte die als een vrije training, omdat we voor het eerst een vrije ochtend hadden. Het was vooral een kwestie om niets aan het toeval over te laten", aldus Hamilton.