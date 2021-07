Wekdienst 17/7: Watersnood Limburg houdt aan • Wint Verhoeven Gouden Palm?

Overstromingen in Brommelen - ANP

De herdenking van de vliegramp met de MH17 is voor het tweede jaar op rij digitaal en Paul Verhoeven maakt met zijn Benedetta in Cannes kans op een Gouden Palm.

De watersnood die Limburg al dagen in zijn greep houdt, duurt voort. Het hoogwater trekt verder naar het noorden en waar het waterpeil zakt, maken gedupeerden de schade op.

De vliegramp met de MH17 wordt herdacht. Vanwege het coronavirus is de herdenking voor het tweede jaar op rij digitaal. Op 17 juli 2014 werd de Boeing van Malaysia Airlines neergeschoten met een Buk-raket boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om.

In Saudi-Arabië gaat de belangrijkste bedevaart van de islam van start: de hadj. Er mogen slechts 60.000 pelgrims aan meedoen en alleen mensen uit Saudi-Arabië. Ook moeten ze gevaccineerd zijn.

Op het filmfestival van Cannes wordt de Gouden Palm uitgereikt, een van de meest prestigieuze filmprijzen die er zijn. Een van de films die meedoen in de competitie is Benedetta, van Paul Verhoeven.

In de voorlaatste etappe van de Tour de France staat nog een tijdrit op het programma: 30,8 kilometer van Libourne naar Saint-Émilion. Wat heb je gemist? Het was vannacht relatief rustig in Limburg. Er waren geen meldingen van grote overstromingen of andere incidenten. Omwonenden van de dijk in Meerssen, waar gisteren een wel werd aangetroffen, mogen sinds 06.00 uur weer terugkeren naar huis. Inwoners van Roermond moeten nog wat langer wachten. Naar verwachting houdt het extreem hoge waterpeil nog aan tot morgenochtend 06.00 uur, in Venlo tot morgenavond. In Arcen, ten noorden van Venlo, hebben vrijwilligers vannacht zandzakken gevuld en gelegd:

In Duitsland zijn alleen al in het Arhweiler-gebied 90 mensen omgekomen. Het is één van de zwaarst getroffen regio's. Gevreesd wordt voor veel meer doden: er worden nog 1300 mensen vermist. Anders nieuws uit de nacht: OM-baas over moord De Vries: 'Koppeling met Taghi lijkt waarschijnlijk': volgens Gerrit van der Burg is het waarschijnlijk dat De Vries vermoord is omdat hij de kroongetuige in het Marengo-proces bijstond, dan vanwege zijn rol als journalist. Nieuwsredacties namen met een gezamenlijke rouwadvertentie afscheid van Peter R. de Vries.

Baas Belgische militaire inlichtingsdienst verliest baan door zaak-Conings: generaal Philippe Boucké kreeg veelvuldig het verwijt gefaald te hebben inzake de geradicaliseerde Belgische militair.

Aanklacht tegen militairen El Salvador voor moord op IKON-journalisten: de vier Nederlandse journalisten werden in 1982 in een hinderlaag gelokt. Mensenrechtenorganisatie Fundacion Comunicandonos wil dat er gerechtigheid komt. En dan nog even dit: Een hole-in-one komt niet vaak voor. Een hole-in-one door de nummer 889 op de wereldranglijst helemaal niet, maar Jonathan Thomson sloeg er toch één tijdens The British Open. Voor de liefhebber van obscure statistieken: hij is met een lengte van 2,10 meter de langste speler ooit die een hole-in-one heeft geslagen.

