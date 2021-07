Computerproblemen Hubble-telescoop opgelost

Ruimtetelscoop Hubble moet snel weer in bedrijf zijn. Volgens NASA zijn de problemen met de computer van de telescoop opgelost.

De Hubble kon sinds 13 juni niet gebruikt worden vanwege de defecte boordcomputer. Vanaf de aarde werden er oplossingen bedacht, zoals het herstarten van de computer en het switchen naar andere geheugenmodules, maar zonder succes.

Met een serie commando's is het nu gelukt om een back-up-computer van de Hubble te activeren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zei dat als alles het goed blijft doen, de astronomische waarnemingen met de telescoop spoedig hervat kunnen worden.

1,5 miljoen waarnemingen

De Hubble Space Telescope werd in 1990 gelanceerd. Sindsdien zijn er meer dan 1,5 miljoen waarnemingen mee gedaan. De Hubble kreeg vijf keer een onderhoudsbeurt, maar die onderhoudsmissies hielden op toen de spaceshuttle met pensioen ging. Sindsdien kampt de telescoop regelmatig met problemen.

Daarnaast valt de telescoop heel langzaam terug naar de aarde. Afhankelijk van de zonneactiviteit, die dat proces kan versnellen, keert de Hubble naar verwachting ergens tussen 2028 en 2040 terug in de dampkring. Later dit jaar of begin volgend jaar wordt de opvolger gelanceerd: de James Webb Telescope, die nog verder het heelal kan inkijken dan de Hubble.

De Hubble was na de lancering in 1990 aanvankelijk 'bijziend', maar liet na een reparatie schitterende beelden van het heelal zien: